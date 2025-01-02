"Реал Бетис" готов пригласить Антони

Испанский "Реал Бетис" готов пригласить вингера "Манчестер Юнайтед" Антони на вторую половину сезона.

В данный момент "Реал Бетис" находится на пороге продажи Ассане Диао в "Комо" за 9 миллионов фунтов.



Как сообщает The Times, после оформления трансфера Диао "Реал Бетис" собирается сделать официальный запрос насчет аренды Антони с опцией выкупа.



Правда, чтобы Антони смог уехать в Ла Лигу, "Юнайтед" придется продолжать платить часть зарплаты Антони в 150,000 фунтов в неделю.



В этом сезоне Антони отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе "Юнайтед", причем все три раза это случилось не в Премьер-Лиге. Новый главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим предпочитает использовать 24-летнего бразильца в качестве вингбека.