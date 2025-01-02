Зиркзее хочет остаться в "Юнайтед"

Нападающий Джошуа Зиркзее хочет сражаться за свое будущее в "Манчестер Юнайтед".

В минувший понедельник Зиркзее был заменен на 33-й минуте проигранного "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" (0:2). Согласно слухам, Джошуа был в слезах после столь раннего ухода с поля.



После этой унизительной замены пресса принялись с удвоенной силой спекулировать насчет ухода 23-летнего голландца из "Юнайтед".



По информации Daily Mail, к Зиркзее действительно существует интерес со стороны "Ювентуса" и "Наполи", и экс-нападающий "Болоньи" об этом осведомлен.



Однако Зиркзее полностью сосредоточен на выступлении за "Юнайтед" и не имеет желания менять клуб посреди сезона.



Добавим, в этом сезоне Зиркзее забил три гола в рамках Премьер-Лиги, еще раз отличившись в Кубке Лиги.