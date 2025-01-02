Нуну Мендеш — цель номер один МЮ на январь

Левый защитник ПСЖ Нуну Мендеш остается целью номер один для "Манчестер Юнайтед" на зимнее трансферное окно.

На днях главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что в данный момент его клуб лишен возможности покупать игроков, и приобретения будут зависеть от того, удастся ли "красным дьяволам" кого-нибудь продать.



Если "Юнайтед" найдет покупателей на игроков вроде Каземиро, Кристиана Эриксена и Виктора Линделефа, то постарается инвестировать вырученные деньги в Мендеша, который идеален для роли вингбека по схеме Аморима.



ПСЖ предпочел бы заключить новый контракт с Мендешем, но если это окажется невозможно, французский клуб будет готов продать 22-летнего португальца.



Помимо Мендеша, "Юнайтед" проявляет интерес к нападающему Виктору Осимхену, которого "Наполи" может отозвать из аренды в "Галатасарае", чтобы затем продать, но в январе этот трансфер маловероятен.