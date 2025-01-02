"Челси" открыт к расставанию с Дисаси в январе
"Челси" открыт к расставанию с Акселем Дисаси в этом месяце и уже присмотрел замену французскому защитнику.
Дисаси не слишком убедительно проводит этот сезон, приняв участие лишь в пяти матчах Премьер-Лиги.
Уже в марте Дисаси исполнится 27 лет, и у боссов "Челси" есть ощущение, что у Акселя не такой большой потенциал развития.
Поэтому "Челси" готов выслушать предложения других клубов насчет Дисаси, который имеет контракт до 2029 года и к которому существует интерес из Италии и Франции.
А если Дисаси уйдет, "синие" будут готовы пригласить на его место Илью Забарного из "Борнмута", утверждает TEAMtalk.
"Челси" считает Забарного более перспективным игроком, нежели Дисаси, вдобавок украинцу только 22 года.
02.01.2025 10:00
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