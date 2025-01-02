"Челси" открыт к расставанию с Дисаси в январе

"Челси" открыт к расставанию с Акселем Дисаси в этом месяце и уже присмотрел замену французскому защитнику.

Дисаси не слишком убедительно проводит этот сезон, приняв участие лишь в пяти матчах Премьер-Лиги.



Уже в марте Дисаси исполнится 27 лет, и у боссов "Челси" есть ощущение, что у Акселя не такой большой потенциал развития.



Поэтому "Челси" готов выслушать предложения других клубов насчет Дисаси, который имеет контракт до 2029 года и к которому существует интерес из Италии и Франции.



А если Дисаси уйдет, "синие" будут готовы пригласить на его место Илью Забарного из "Борнмута", утверждает TEAMtalk.



"Челси" считает Забарного более перспективным игроком, нежели Дисаси, вдобавок украинцу только 22 года.