"Ливерпуль" заинтересован в Гиббс-Уайте
"Ливерпуль" проявляет предметный интерес к полузащитнику "Ноттингем Форест" Моргану Гиббс-Уайту.
По информации Football Insider, спортивный директор "Ливерпуля" Ричард Хьюз и его соратники сделали приглашение атакующего полузащитника своей приоритетной задачей на 2025 год.
И целью номер один среди плеймейкеров "Ливерпуль" рассматривает Гиббс-Уайт, который выступает за "Форест" с 2022 года и сейчас помогает "лесникам" держаться в топ-4 Премьер-Лиги.
"Форест" совершенно не желает расставаться с 24-летним англичанином посреди столь удачно складывающегося сезона, поэтому "Ливерпулю", вероятно, придется подождать до лета.
В этом сезоне Гиббс-Уайт забил три гола и отдал три результативные передачи за "Форест" в Премьер-Лиге.
02.01.2025 09:00
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