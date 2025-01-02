"Ливерпуль" заинтересован в Гиббс-Уайте

"Ливерпуль" проявляет предметный интерес к полузащитнику "Ноттингем Форест" Моргану Гиббс-Уайту.

По информации Football Insider, спортивный директор "Ливерпуля" Ричард Хьюз и его соратники сделали приглашение атакующего полузащитника своей приоритетной задачей на 2025 год.



И целью номер один среди плеймейкеров "Ливерпуль" рассматривает Гиббс-Уайт, который выступает за "Форест" с 2022 года и сейчас помогает "лесникам" держаться в топ-4 Премьер-Лиги.



"Форест" совершенно не желает расставаться с 24-летним англичанином посреди столь удачно складывающегося сезона, поэтому "Ливерпулю", вероятно, придется подождать до лета.



В этом сезоне Гиббс-Уайт забил три гола и отдал три результативные передачи за "Форест" в Премьер-Лиге.