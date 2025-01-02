МЮ может лишиться контракта с Adidas в случае вылета из Премьер-Лиги

Роскошный контракт "Манчестер Юнайтед" со своим техническим спонсором Adidas стоимостью 900 миллионов фунтов может быть прекращен в случае вылета клуба из Премьер-Лиги.

То, о чем долгое время шутили злые языки и сами болельщики "Юнайтед", стало реальностью. После домашнего поражения 0:2 от "Ньюкасла" главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим признал, что его клуб оказался вовлечен в борьбу за выживание в Премьер-Лиге.



В преддверии выезда к лидирующему в Премьер-Лиге "Ливерпулю" в ближайшее воскресенье "Юнайтед" находится всего в семи очках над зоной вылета.



Выбывание в Чемпионшип имело бы огромные финансовые последствия для "Юнайтед". При таком сценарии Adidas получит возможность прекращения 10-летнего контракта, уведомив клуб о соответствующем намерении за один сезон, сообщает The Telegraph.



В качестве альтернативы Adidas, как это прописано в контракте, может сократить положенные "Юнайтед" выплаты вдвое — до 45 млн. фунтов.



Спонсорский контракт с Adidas также предусматривает штраф в 10 млн. фунтов за каждый сезон "Юнайтед" вне Лиги Чемпионов, начиная с 2025/26.



Добавим, новый 10-летний контракт с Adidas был заключен "Юнайтед" в июле 2023. Соглашение рассчитано до июня 2035.