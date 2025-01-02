Артета: "Нванери заслуживает играть"

Наставник "Арсенала" Микель Артета похвалил своего вингера Итана Нванери после первого для того появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиге.

Будучи 15-летнем парнем, в сентябре 2022 Нванери дебютировал в Премьер-Лиге на выезде с "Брентфордом".



Накануне, когда "Арсенал" снова навещал "пчел", Нванери впервые в своей карьере вышел в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги и помог "канонирам" одержать победу 1:3.



После матча Артета похвалил юниора, которому было доверено заменить самого Букайо Сака на правом фланге.



"Он сыграл действительно хорошо. Во время тренировок он дает нам все причины, чтобы мы использовали его".



"Мы могли бы купить игрока из любой страны, но тогда бы он не играл. Он является игроком из академии, и ему нужно играть, потому что он заслуживает это".



"Поэтому мы развиваем его, он уже сыграл много матчей, много минут за нас для своего возраста, и он полностью заслуживает это", — цитирует Артету Daily Mail.