Светская хроника за четверг

"Реал" все еще надеется заполучить Трента Александер-Арнольда в январе. "Арсенал" готов заплатит до 25 миллионов фунтов за Маркуса Рэшфорда. Диогу Далот сделал эпиляцию груди. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

Не сумев уговорить "Ливерпуль" продать Трента Александер-Арнольда в январе, теперь "Реал" заключит предварительный контракт с Трентом, чтобы затем подписать игрока свободным агентом летом. (Relevo)



"Реал" сделает второй запрос насчет покупки Трента в январе. (The Times)



Спортивный директор "Барселоны" Деку хочет нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса, который расстроен, что "красные" до сих пор не предложили ему новый контракт. (Sport)



Восемь клубов, включая "Манчестер Юнайтед", хотят заполучить атакующего полузащитника "Барселоны" Дани Ольмо. (Daily Mail)



"Юнайтед" открыт к предложениям по Виктору Линделефу, Каземиро и Кристиану Эриксену в январе. (Fabrizio Romano)



"Арсенал" готов предложить не более 25 миллионов фунтов за нападающего "Юнайтед" Маркуса Рэшфорда. (Football Transfers)



"Барселона" может арендовать нападающего "Челси" Кристофера Нкунку в случае расставания с Ольмо. (Caught Offside)



Полузащитник "Челси" Чезаре Казадеи вызывает интерес у "Торино". (talkSPORT)



"Фулхэм" опасается, что "Марсель" возобновит интерес к полузащитнику Андреасу Перейре. (The Times)



"Фулхэм", "Брентфорд" и "Вест Хэм" следят за полузащитником "Кристал Пэлас" Уиллом Хьюзом. (Football Insider)



"Пэлас" может продать в январе защитника Тайрика Митчелла, чей контракт истекает в конце сезона. (Football Insider)



"Вулверхэмптон" задумывается о покупке защитника "Миллуолла" Яфета Тангани. (Daily Express)



19-летний защитник "Борнмута" Дин Хейсен заинтересовал "Реал". (Fichajes)



Другое



Вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн пропустит два месяца с переломом стопы. (talkSPORT)



Голкипер "Рейнджерс" Джек Батленд был госпитализирован перед дерби против "Селтика" с "серьезным внутренним кровотечением". (Daily Mirror)



ITV и Sky готовы позвать Уэйна Руни, уволенного с поста главного тренера "Плимута", на роль эксперта. (The Sun)



Руни может стать домохозяйкой, потому что его жена Колин получила несколько предложений о работе на телевидении. (The Sun)



Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд свозил свою девушку на романтический уикенд в Венецию. (The Sun)



После поражения 0:2 от "Ньюкасла" защитник "Юнайтед" Диогу Далот отправился на процедуру по удалению волос с груди. (The Sun)