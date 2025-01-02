Жезус — о своем преображении: "Я не сдавался"

Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус высказался по поводу своего возвращения в форму.

В среду Жезус своим голом помог "Арсеналу" одержать волевую победу 1:3 над "Брентфордом" и вернуться на второе место в Премьер-Лиге.



Таким образом, 27-летний бразилец забил шесть голов в четырех последних матчах — столько же, как в 48 предыдущих.



Свое преображение Жезус объясняет тем, что он продолжал трудиться и не опускал руки. Габриэль рад, что снова приносит пользу команде.



"Думаю, команда замечательно потрудилась сегодня. Приехать сюда и сыграть так, как сыграли мы, было удивительно".



"Конечно, самое важное — это три очка, и мы сделали это. Важно было отреагировать на пропущенный гол, что мы тоже сделали".



"Я продолжаю трудиться, и каждый в клубе может подтвердить, как упорно я тружусь каждый день — и не только я, но каждый из нас".



"Я не сдавался, а играть за большой клуб вроде "Арсенала" не бывает просто".



"Теперь я могу забивать голы, и я очень счастлив — я хочу продолжать помогать команде забитыми голами", — сообщил Жезус TNT Sports.