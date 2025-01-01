"Ливерпуль" открыт к продаже Дарвина Нуньеса

Дарвин Нуньес "Ливерпуль" открыт к продаже Дарвина Нуньеса и уже присмотрел двух кандидатов на замену уругвайскому нападающему.

Нуньес лишь проблесками демонстрирует свой талант после перехода из "Бенфики" за 85 миллионов фунтов, хотя в этом сезоне Дарвин стабилен — стабильно плох.

В этом сезоне Нуньес обычно проигрывает конкуренцию Диогу Жоте, а когда тот был травмирован несколько недель, то не смог воспользоваться своим шансом. Даже Луис Диас стал чаще играть на острие атак, чем Дарвин.

Не сумев произвести впечатление на главного тренера Арне Слота, теперь Нуньес может покинуть "Ливерпуль". Как сообщает TEAMtalk, "красные" готовы продать 25-летнего уругвайца как в январе, так и по окончании сезона.

На замену Нуньесу, забившему лишь два гола в этом сезоне Премьер-Лиги, "Ливерпуль" рассматривает Александера Исака из "Ньюкасла" и Маркуса Тюрама из "Интера".


Метки Ливерпуль, Нуньес

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2025 23:00

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Последние комментарии:




  1. felix-the-cat 02.01.2025 00:54 # felix-the-cat
    Пишут Милан его хочет за 45 млн. Вполне норм. Можно сливать.

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  2. division 01.01.2025 23:52 # division
    Кто купит это говно?

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  3. skydreams 01.01.2025 23:23 # skydreams
    В Италию ему надо, для АПЛ слишком характер слабый

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  4. gameboy 01.01.2025 23:16 # gameboy
    Почем сейчас древесина?

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  5. electric 01.01.2025 23:14 # electric
    Слейте уже это бревно и забудьте!
    быстро 6лять

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