"Ливерпуль" открыт к продаже Дарвина Нуньеса и уже присмотрел двух кандидатов на замену уругвайскому нападающему.

Нуньес лишь проблесками демонстрирует свой талант после перехода из "Бенфики" за 85 миллионов фунтов, хотя в этом сезоне Дарвин стабилен — стабильно плох.



В этом сезоне Нуньес обычно проигрывает конкуренцию Диогу Жоте, а когда тот был травмирован несколько недель, то не смог воспользоваться своим шансом. Даже Луис Диас стал чаще играть на острие атак, чем Дарвин.



Не сумев произвести впечатление на главного тренера Арне Слота, теперь Нуньес может покинуть "Ливерпуль". Как сообщает TEAMtalk, "красные" готовы продать 25-летнего уругвайца как в январе, так и по окончании сезона.



На замену Нуньесу, забившему лишь два гола в этом сезоне Премьер-Лиги, "Ливерпуль" рассматривает Александера Исака из "Ньюкасла" и Маркуса Тюрама из "Интера".