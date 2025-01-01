"Арсенал" победил "Брентфорд" и вернулся на второе место

Габриэль Мартинелли "Арсенал" начал 2025 год с волевой победы 1:3 в гостях у "Брентфорда", благодаря чему вернулся на второе место в Премьер-Лиге.

По сравнению с безголевым матчем против "Брайтона" 27 декабря из стартового состава "пчел" пропали Бен Ми и Кевин Шаде, которых заменили Сепп Ван ден Берг и Егор Ярмолюк.

Главный тренер "канониров" Микель Артета освежил стартовый состав своей команды с помощью Риккардо Калафьори, Томаса Партея, Микеля Мерино и Итана Нванери.

"Арсенал" выглядел практически по-хозяйски в начале матча. "Брентфорд", напротив, играл робко, но при этом на 13-й минуте открыл счет. Бриан Мбемо вошел в штрафную с правого фланга, избавился от опеки Калафьори и пробил в ближний угол ворот — 1:0.

После пропущенного гола игра у "канониров" разладилась, а "пчелы" прибавили и на 28-й минуте едва не укрепили свое преимущество. Голкипер Давид Райя не самым удачным образом отразил удар Кина Льюис-Поттера, но сразу же исправился, остановив мяч на самой линии ворот.

На 29-й минуте гости все-таки ответили. Мбемо совершил потерю на подступах к своей штрафной, что позволило Партею нанести дальний удар. Марк Флеккен отразил мяч перед собой, но Габриэль Жезус тут же сыграл головой на добивании — 1:1.

После гола Жезуса "Арсенал" вернул себе инициативу, но выйти вперед смог только в начале второго тайма. После розыгрыша углового в штрафной "Брентфорда" возник контролируемый хаос, удар Жезуса был заблокирован защитником, а Мерино сыграл на добивании по отскочившему мячу — 1:2.

Не успев прийти в себя, хозяева пропустили и третий гол. Габриэль Мартинелли подкараулил отскок в штрафной и, не опуская мяч на землю, поразил ворота — 1:3.

В дальнейшем "канониры" отдали мяч сопернику, но у "пчел" совершенно ничего не получалось — Райя оставался без работы.

"Брентфорд" открыл счет, использовав свой первый же момент, но затем столь же легко и пропустил. В начале второго тайма "Арсенал" забил два быстрых гола, после чего "пчелы" уже выглядели беспомощно.

"Брентфорд" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Брентфорд, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2025 22:25

Количество просмотров Просмотров: 668

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Последние комментарии:




  1. mansmm 01.01.2025 22:55 # mansmm
    Почему Никита Дилигенский не поднимает трубку?

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  2. suckernotagiver 01.01.2025 22:48 # suckernotagiver
    25.11.2024 19:56 #
    takernotagiver

    Я главный пиздабол фапла и специалист про прогреванию мужских пиписек за щекой
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  3. bergkamp-1886 01.01.2025 22:40 # bergkamp-1886
    Как же хорош нванери

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  4. kpax92 01.01.2025 22:37 # kpax92
    пенсы скулят, кайф

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  5. sausage 01.01.2025 22:36 # sausage
    Почти на классе. Но 2:0 было бы интереснее

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  6. alexomck 01.01.2025 22:35 # alexomck
    Один раз на гол убежали в своем стиле, больше оборона Арса не позволила. Пока справляются без Саки, но будут и сильнее соперники дальше.

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  7. brown-ale 01.01.2025 22:34 # brown-ale
    Надо Мбемо забивать. В топ-клубе будет не хуже Салаха пылить.

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  8. redwhitegun 01.01.2025 22:34 # redwhitegun
    Парти зверюга, чего не скажешь про Калафьори и Эдегора, эти двое вообще ужас тихий сегодня. Опять с первого же удара в створ пропустили. Эдегор сыграл как валенок, отдал мяч сопернику а потом еще и позволил ему спокойно убежать, хотя нужно было фолить на желтую и похуй...

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  9. soloviev 01.01.2025 22:33 # soloviev
    Радует, что в ветку о победе Арсенала пришли обиженные болелы Челси, видимо всё у них так плохо, что срать только и могут в каждой ветке =)

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  10. bembo 01.01.2025 22:31 # bembo
    брентфорд канешн команда настроения.
    хотят - играют ,не хотят - не играют !

    ну либо это арсенал так вяжет и заставляет соперника приуныть.


    унылый футбол без желания и стремления

    2ой раз смотрю брентфорд, после матча с чулсе офк. Ну типо ваще разный футбол.
    С Челси постоянно любой штрафной из центра поля вешают, с аута в штрафную кидают, постоянно накаляют и накаляют любым способом, в борьбу и т.д.
    тут блять просто перепасы поперек на 3-ей передаче)

    надо бы проверить на договорняк гейский клубишко, уж слишком странно против них играют соперники.

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  11. chelsea88 01.01.2025 22:30 # chelsea88
    Отскочили калониры заднеприводные.

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  12. bembo 01.01.2025 22:28 # bembo
    наголовоебили

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