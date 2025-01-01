"Арсенал" победил "Брентфорд" и вернулся на второе место

"Арсенал" начал 2025 год с волевой победы 1:3 в гостях у "Брентфорда", благодаря чему вернулся на второе место в Премьер-Лиге.

По сравнению с безголевым матчем против "Брайтона" 27 декабря из стартового состава "пчел" пропали Бен Ми и Кевин Шаде, которых заменили Сепп Ван ден Берг и Егор Ярмолюк.



Главный тренер "канониров" Микель Артета освежил стартовый состав своей команды с помощью Риккардо Калафьори, Томаса Партея, Микеля Мерино и Итана Нванери.



"Арсенал" выглядел практически по-хозяйски в начале матча. "Брентфорд", напротив, играл робко, но при этом на 13-й минуте открыл счет. Бриан Мбемо вошел в штрафную с правого фланга, избавился от опеки Калафьори и пробил в ближний угол ворот — 1:0.



После пропущенного гола игра у "канониров" разладилась, а "пчелы" прибавили и на 28-й минуте едва не укрепили свое преимущество. Голкипер Давид Райя не самым удачным образом отразил удар Кина Льюис-Поттера, но сразу же исправился, остановив мяч на самой линии ворот.



На 29-й минуте гости все-таки ответили. Мбемо совершил потерю на подступах к своей штрафной, что позволило Партею нанести дальний удар. Марк Флеккен отразил мяч перед собой, но Габриэль Жезус тут же сыграл головой на добивании — 1:1.



После гола Жезуса "Арсенал" вернул себе инициативу, но выйти вперед смог только в начале второго тайма. После розыгрыша углового в штрафной "Брентфорда" возник контролируемый хаос, удар Жезуса был заблокирован защитником, а Мерино сыграл на добивании по отскочившему мячу — 1:2.



Не успев прийти в себя, хозяева пропустили и третий гол. Габриэль Мартинелли подкараулил отскок в штрафной и, не опуская мяч на землю, поразил ворота — 1:3.



В дальнейшем "канониры" отдали мяч сопернику, но у "пчел" совершенно ничего не получалось — Райя оставался без работы.



"Брентфорд" открыл счет, использовав свой первый же момент, но затем столь же легко и пропустил. В начале второго тайма "Арсенал" забил два быстрых гола, после чего "пчелы" уже выглядели беспомощно.



"Брентфорд" — "Арсенал". Отчет о матче