"Арсенал" победил "Брентфорд" и вернулся на второе место
"Арсенал" начал 2025 год с волевой победы 1:3 в гостях у "Брентфорда", благодаря чему вернулся на второе место в Премьер-Лиге.
По сравнению с безголевым матчем против "Брайтона" 27 декабря из стартового состава "пчел" пропали Бен Ми и Кевин Шаде, которых заменили Сепп Ван ден Берг и Егор Ярмолюк.
Главный тренер "канониров" Микель Артета освежил стартовый состав своей команды с помощью Риккардо Калафьори, Томаса Партея, Микеля Мерино и Итана Нванери.
"Арсенал" выглядел практически по-хозяйски в начале матча. "Брентфорд", напротив, играл робко, но при этом на 13-й минуте открыл счет. Бриан Мбемо вошел в штрафную с правого фланга, избавился от опеки Калафьори и пробил в ближний угол ворот — 1:0.
После пропущенного гола игра у "канониров" разладилась, а "пчелы" прибавили и на 28-й минуте едва не укрепили свое преимущество. Голкипер Давид Райя не самым удачным образом отразил удар Кина Льюис-Поттера, но сразу же исправился, остановив мяч на самой линии ворот.
На 29-й минуте гости все-таки ответили. Мбемо совершил потерю на подступах к своей штрафной, что позволило Партею нанести дальний удар. Марк Флеккен отразил мяч перед собой, но Габриэль Жезус тут же сыграл головой на добивании — 1:1.
После гола Жезуса "Арсенал" вернул себе инициативу, но выйти вперед смог только в начале второго тайма. После розыгрыша углового в штрафной "Брентфорда" возник контролируемый хаос, удар Жезуса был заблокирован защитником, а Мерино сыграл на добивании по отскочившему мячу — 1:2.
Не успев прийти в себя, хозяева пропустили и третий гол. Габриэль Мартинелли подкараулил отскок в штрафной и, не опуская мяч на землю, поразил ворота — 1:3.
В дальнейшем "канониры" отдали мяч сопернику, но у "пчел" совершенно ничего не получалось — Райя оставался без работы.
"Брентфорд" открыл счет, использовав свой первый же момент, но затем столь же легко и пропустил. В начале второго тайма "Арсенал" забил два быстрых гола, после чего "пчелы" уже выглядели беспомощно.
"Брентфорд" — "Арсенал". Отчет о матче
01.01.2025 22:25
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Последние комментарии:
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25.11.2024 19:56 #
takernotagiver
Я главный пиздабол фапла и специалист про прогреванию мужских пиписек за щекой
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Как же хорош нванери
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пенсы скулят, кайф
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Почти на классе. Но 2:0 было бы интереснее
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Один раз на гол убежали в своем стиле, больше оборона Арса не позволила. Пока справляются без Саки, но будут и сильнее соперники дальше.
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Надо Мбемо забивать. В топ-клубе будет не хуже Салаха пылить.
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Парти зверюга, чего не скажешь про Калафьори и Эдегора, эти двое вообще ужас тихий сегодня. Опять с первого же удара в створ пропустили. Эдегор сыграл как валенок, отдал мяч сопернику а потом еще и позволил ему спокойно убежать, хотя нужно было фолить на желтую и похуй...
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Радует, что в ветку о победе Арсенала пришли обиженные болелы Челси, видимо всё у них так плохо, что срать только и могут в каждой ветке =)
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брентфорд канешн команда настроения.
хотят - играют ,не хотят - не играют !
ну либо это арсенал так вяжет и заставляет соперника приуныть.
унылый футбол без желания и стремления
2ой раз смотрю брентфорд, после матча с чулсе офк. Ну типо ваще разный футбол.
С Челси постоянно любой штрафной из центра поля вешают, с аута в штрафную кидают, постоянно накаляют и накаляют любым способом, в борьбу и т.д.
тут блять просто перепасы поперек на 3-ей передаче)
надо бы проверить на договорняк гейский клубишко, уж слишком странно против них играют соперники.
(ответить)
Отскочили калониры заднеприводные.
(ответить)
наголовоебили
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