Сити" не будет покупать Субименди или Гимараэса в январе

"Манчестер Сити" не будет покупать полузащитников Мартина Субименди из "Реал Сосьедад" или Бруно Гимараэса из "Ньюкасла" в январе.

"Сити" демонстрировал ужасные результаты и футбол в последние недели, даже поставив под вопрос свое попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



Риск остаться без Лиги Чемпионов на будущий сезон подталкивает клуб с "Этихад" к укреплению своего состава в зимнее трансферное окно.



"Сити" остро нуждается в центральном полузащитнике из-за травмы Родри, и Субименди с Гимараэсом назывались возможными целями "горожан" на январь.



Однако Daily Mail утверждает, что "Сити" даже не будет пытаться купить того или другого, посчитав обе цели недостижимыми в январе. Аналогично "горожане" отказались от приглашения Пабло Барриоса из "Атлетико".



При этом среди вариантов, которые "Сити" все еще рассматривает, называются Йозуа Киммих из "Баварии", Эдерсон из "Аталанты" и Адам Уортон из "Кристал Пэлас".



Наконец, "Сити" интересуют нападающие Омар Мармуш из "Айнтрахта" и Джонатан Дэвид из "Лилля", но вероятность того, что "горожане" укрепят переднюю линию в январе, невысока.