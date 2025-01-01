Слонина досрочно вернулся в "Челси"

"Челси" объявил о досрочном возвращении своего голкипера Габриэля Слонины из аренды в "Барнсли".

Слонина, которого "Челси" приобрел у "Чикаго Файр" в 2022 году, сыграл 14 матчей за "Барнсли" во всех соревнованиях.



Однако с открытием зимнего трансферного окна "Челси" решил прекратить аренду Слонины, и связано это с полученной Габриэлем травмой.



Как сообщает Evening Standard, Слонина продолжит свое восстановление под наблюдением медицинского штаба "Челси", а затем "синие" решат, будет ли 22-летний игрок сборной США отправлен в аренду на вторую половину сезона.



В данный момент ясно лишь то, что первая команда "Челси" в Слонине не нуждается. У главного тренера Энцо Марески есть Роберт Санчес с Филипом Йоргенсеном, а также Маркус Беттинелли и Лукас Бергстрем.