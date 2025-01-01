Аморим попросил купить ему Дьекереша уже в январе

Виктор Дьекереш Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим сказал своему руководству, что хочет приобрести нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша уже в этом месяце.

Когда сам Аморим переезжал из Лиссабона в Манчестер в ноябре, то заранее пообещал, что не будет никого переманивать из игроков "Спортинга" в зимнее окно.

Однако в своем новом клубе Аморим обнаружил, что ситуация с нападением обстоит катастрофическим образом, и это напрямую сказывается на положении "Юнайтед" в таблице Премьер-Лиги.

По информации Daily Star, Аморим ожидает, что в ближайшие недели Маркус Рэшфорд и Джошуа Зиркзее покинут "Юнайтед", что расчистит дорогу для приглашения на "Олд Траффорд" нового нападающего.

И в качестве такого игрока Аморим хочет видеть Дькереша, несмотря на свое обещание.

Дьекереш выдающимся образом проводит этот сезон, забив 26 голов в 24 матчах, включая хет-трик против "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов в ноябре.

"Спортинг" может быть бессилен помешать уходу Дьекереша в январе, потому что контракт 26-летнего шведа предусматривает отступные в 80 миллионов фунтов.


Метки Дьекереш, Манчестер Юнайтед, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2025 19:00

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  1. makeewadim 01.01.2025 20:35 # makeewadim
    Прозаично. Одну Дуню уволили, другая пришла

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  2. narcot 01.01.2025 19:13 # narcot
    Zачем эта хyйня в помойке((

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