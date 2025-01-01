Аморим попросил купить ему Дьекереша уже в январе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим сказал своему руководству, что хочет приобрести нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша уже в этом месяце.

Когда сам Аморим переезжал из Лиссабона в Манчестер в ноябре, то заранее пообещал, что не будет никого переманивать из игроков "Спортинга" в зимнее окно.



Однако в своем новом клубе Аморим обнаружил, что ситуация с нападением обстоит катастрофическим образом, и это напрямую сказывается на положении "Юнайтед" в таблице Премьер-Лиги.



По информации Daily Star, Аморим ожидает, что в ближайшие недели Маркус Рэшфорд и Джошуа Зиркзее покинут "Юнайтед", что расчистит дорогу для приглашения на "Олд Траффорд" нового нападающего.



И в качестве такого игрока Аморим хочет видеть Дькереша, несмотря на свое обещание.



Дьекереш выдающимся образом проводит этот сезон, забив 26 голов в 24 матчах, включая хет-трик против "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов в ноябре.



"Спортинг" может быть бессилен помешать уходу Дьекереша в январе, потому что контракт 26-летнего шведа предусматривает отступные в 80 миллионов фунтов.