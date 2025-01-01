Рэшфорд опроверг слухи о встрече с агентством

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд опроверг слухи о том, что он обратился к известному агентству CAA Stellar за помощью в организации своего трансфера.

Рэшфорд превратился в опальную фигуру при новом главном тренере "Юнайтед" Рубене Амориме, не сыграв ни минуты в пяти последних матчах.



В данный момент интересы Рэшфорда представляет брат Дуэйн Майнард, но ранее днем в прессе появились слухи, что Маркус решил привлечь больше людей для того, чтобы устроить свое будущее.



Утверждалось, что Рэшфорд провел встречу с агентством CAA Stellar, которое в 2013 году организовало переход Гарета Бэйла из "Тоттенхэма" в "Реал".



Однако 27-летний англичанин, зарабатывающий 325,000 фунтов в неделю, поспешил обратиться к социальным сетям, чтобы выступить с опровержением.



"За последние недели было написано много ложных историй, но это становится нелепо... Никогда не встречался ни с каким агентством и не планирую этого делать", — пишет Рэшфорд.