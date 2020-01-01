"Реал" готов заплатить до 25 млн. фунтов за Трента

Испанский "Реал" готов заплатить до 25 миллионов фунтов "Ливерпулю", чтобы заполучить защитника Трента Александер-Арнольда уже сейчас.

Накануне стало известно, что "Реал" сделал свой запрос насчет доступности Александер-Арнольда для трансфера в зимнее окно.



"Реал" по-прежнему уверен, что сможет заключить предварительный контракт с Александер-Арнольдом, чтобы затем подписать Трента свободным агентом в конце сезона, но в Мадриде решили попытаться ускорить переход 26-летнего игрока сборной Англии.



По информации The Telegraph, "Реал" готов заплатить за Александер-Арнольда 20-25 млн. фунтов, однако "Ливерпуль" не собирается соглашаться и морально готов потерять Трента безо всякой компенсации через полгода.



У "Ливерпуля", который сейчас лидирует в Премьер-Лиге и Лиги Чемпионов, большие амбиции на вторую половину сезона. Команда Арне Слота нацелена на трофеи и не планирует добровольно отказываться от ведущего игрока.