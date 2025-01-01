Каземиро задумывается об уходе из МЮ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро задумывается о смене клуба в этом месяце.

Каземиро пока не смог проявить себя перед новым главным тренером "Юнайтед" Рубеном Аморимом. 32-летний бразилец был сурово критикуем фанатами и экспертами после поражения 0:2 от "Ньюкасла" в минувший понедельник.



Например, легенда "Юнайтед" Рио Фердинанд после поражения от "сорок" сказал, что у Каземиро и Кристиана Эриксена "нет ног", чтобы играть в стиле Аморима.



Если верить бразильскому изданию UOL, Каземиро отлично понимает свое положение и вызывает интерес сразу у шести клубов из Саудовской Аравии.



Заполучить Каземиро хотят "Аль-Хиляль", "Аль-Наср", "Аль-Иттихад", "Аль-Ахли", "Аль-Иттифак" и "Аль-Кадисия". При этом ветеран открыт к переезду в саудовскую лигу, и больших проблем к согласованию его трансфера нет.