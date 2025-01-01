"Борнмут" согласовал покупку Акинмбони

"Борнмут" согласовал приобретение защитника "Ди Си Юнайтед" Матаи Акинмбони.

18-летний Акинмбони считается одним из ярчайших талантов МЛС. Целый ряд европейских клубов следил за прогрессом Матаи.



Однако "Борнмут" опередил конкурентов и выиграл борьбу за юного американца, который с открытием зимнего трансферного окна отправился в Англию на медобследование.



Акинмбони, который дебютировал за "Ди Си Юнайтед" при Уэйне Руни в 15-летнем возрасте в 2022 году, обойдется "Борнмуту" в 1 миллион фунтов.