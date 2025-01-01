"Борнмут" согласовал покупку Акинмбони
"Борнмут" согласовал приобретение защитника "Ди Си Юнайтед" Матаи Акинмбони.
18-летний Акинмбони считается одним из ярчайших талантов МЛС. Целый ряд европейских клубов следил за прогрессом Матаи.
Однако "Борнмут" опередил конкурентов и выиграл борьбу за юного американца, который с открытием зимнего трансферного окна отправился в Англию на медобследование.
Акинмбони, который дебютировал за "Ди Си Юнайтед" при Уэйне Руни в 15-летнем возрасте в 2022 году, обойдется "Борнмуту" в 1 миллион фунтов.
01.01.2025 14:00
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