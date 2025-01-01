Артета: "Стерлинг вернется довольно скоро"
Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что вингер Рахим Стерлинг вернется на футбольное поле "довольно скоро".
Именно Стерлинг должен был стать заменой Букайо Сака, когда тот повредил заднюю поверхность бедра и перенес операцию.
Однако вместо этого Стерлинг угодил в лазарет почти одновременно со своим партнером по "Арсеналу", и Артета лишь надеется, что Рахим быстро поправит свое здоровье.
"Он был расстроен, потому что он провел хороший матч против "Пэлас" здесь (на "Эмирейтс" в Кубке Лиги). Тогда он мог забить два гола и сделал результативную передачу, но затем получил травму на тренировке".
"Это был бы его шанс, потому что обычно он играет на этой позиции. Но, зная Раза, я думаю, он вернется довольно скоро", — цитирует Артету Evening Standard.
01.01.2025 13:00
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