"Челси" хочет сохранить Нкунку

"Челси" хочет сохранить Кристофера Нкуну, несмотря на серьезный интерес к французскому нападающему.

В этом сезоне Нкунку вчистую проигрывает конкуренцию Николасу Джексону, отметившись лишь тремя появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



За последние недели среди претендентов на 27-летнего француза, чей контракт с "Челси" рассчитан до 2029 года, назывались "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Барселона".



"Челси" осведомлен об интересе к Нкунку, особенно из-за рубежа, однако Daily Mail утверждает, что главный тренер "синих" Энцо Мареска рассчитывает на Кристофера во второй половине сезона.