"Ливерпуль" ожидает, что Ван Дейк и Салах подпишут новые контракты
"Ливерпуль" ожидает, что защитник Виргил Ван Дейк и нападающий Мохамед Салах подпишут новые двухлетние контракты с клубом.
Накануне стало известно, что "Ливерпуль" отклонил запрос "Реала" насчет приобретения защитника Трента Александер-Арнольда в январе.
"Ливерпуль" собирается подписать Александер-Арнольда свободным агентом в конце сезона, если не сможет заполучить Трента в этом месяце.
В отличие от Александер-Арнольда, Ван Дейк и Салах, чьи действующие контракты тоже истекают в конце сезона, с высокой вероятностью останутся в "Ливерпуле".
Как сообщает Дэвид Орнстейн из The Athletic, "Ливерпуль" продолжает переговоры с Виргилом и Мохамедом, ожидая, чтобы оба свяжут свое будущее с клубом до 2027 года.
01.01.2025 08:00
Просмотров: 55
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
в конце сезона продлит контракт
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий