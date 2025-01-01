"Ливерпуль" ожидает, что Ван Дейк и Салах подпишут новые контракты

"Ливерпуль" ожидает, что защитник Виргил Ван Дейк и нападающий Мохамед Салах подпишут новые двухлетние контракты с клубом.

Накануне стало известно, что "Ливерпуль" отклонил запрос "Реала" насчет приобретения защитника Трента Александер-Арнольда в январе.



"Ливерпуль" собирается подписать Александер-Арнольда свободным агентом в конце сезона, если не сможет заполучить Трента в этом месяце.



В отличие от Александер-Арнольда, Ван Дейк и Салах, чьи действующие контракты тоже истекают в конце сезона, с высокой вероятностью останутся в "Ливерпуле".



Как сообщает Дэвид Орнстейн из The Athletic, "Ливерпуль" продолжает переговоры с Виргилом и Мохамедом, ожидая, чтобы оба свяжут свое будущее с клубом до 2027 года.