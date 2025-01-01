Аморим: "У нас нет возможности покупать в январе"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что сейчас его клуб не может позволить себе приобретений в зимнее трансферное окно.

Прошлый сезон "Юнайтед" завершил с убытком в 113.2 млн. фунтов, поэтому "красные дьяволы" находятся в крайне стесненном положении в плане соблюдения правил финансового фейр-плей.



Аморим знал это заранее, поэтому сперва "Юнайтед" придется продать кого-нибудь из имеющихся игроков, чтобы позволить себе новичков в январе.



"У нас нет возможности (для приобретений) в январе, если мы не уберем некоторых игроков. Вы знаете ситуацию лучше меня".



"Это не так, что я пришел сюда, зная, будто смогу тратить деньги, чтобы изменить команду", — цитирует Аморима BBC.