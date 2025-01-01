Невилл и Каррагер составили символические сборные первой половины сезона

Эксперты Sky Sports Гари Невилл и Джейми Каррагер составили по символической сборной первой половины этого сезона Премьер-Лиги.

Матч между "Брентфордом" и "Арсеналом" 1 января ознаменует экватор сезона Премьер-Лиги 2024/25, если не учитывать отложенное дерби между "Эвертоном" и "Ливерпулем".



Учитывая приближение этого рубежа, во время своего последнего эфира Невилл и Каррагер назвали по 11 игроков, которых они считают лучшими в первой половине этой кампании.



В своих версиях Невилл и Каррагер разошлись только по трем игрокам из оборонительной линии. Гари предпочел Трента Александер-Арнольда, Вильяма Салиба и Йошко Гвардиола, Джейми — Олу Айну, Николу Миленковичу и Энтони Робинсона.







