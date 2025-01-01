Невилл и Каррагер составили символические сборные первой половины сезона
Эксперты Sky Sports Гари Невилл и Джейми Каррагер составили по символической сборной первой половины этого сезона Премьер-Лиги.
Матч между "Брентфордом" и "Арсеналом" 1 января ознаменует экватор сезона Премьер-Лиги 2024/25, если не учитывать отложенное дерби между "Эвертоном" и "Ливерпулем".
Учитывая приближение этого рубежа, во время своего последнего эфира Невилл и Каррагер назвали по 11 игроков, которых они считают лучшими в первой половине этой кампании.
В своих версиях Невилл и Каррагер разошлись только по трем игрокам из оборонительной линии. Гари предпочел Трента Александер-Арнольда, Вильяма Салиба и Йошко Гвардиола, Джейми — Олу Айну, Николу Миленковичу и Энтони Робинсона.
01.01.2025 00:05
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