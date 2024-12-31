Четырем клубам Премьер-Лиги грозит снятие очков

Титул Премьер-Лиги Четырем клубам Премьер-Лиги грозит снятие очков за возможные нарушения правил финансового фейр-плей.

Новый год одновременно является дедлайном по подачи клубами Премьер-Лиги финансовой отчетности за прошлый сезон.

Как известно, правила Премьер-Лиги ограничивают убыток за трехлетний период 105 миллионами фунтов.

Превысить этот лимит рискуют "Челси" и "Ноттингем Форест", которые стремятся квалифицироваться в Лигу Чемпионов, а также ведущие борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Эвертон" и "Лестер".

Благодаря введения ускоренных процедур снятие очков будет осуществлено уже в этом сезоне, если Премьер-Лига сочтет финансовые нарушения доказаными.

Только в прошлом сезоне Премьер-Лига наказала снятием очков "Форест" и дважды "Эвертон", однако на сей раз больше всего рискует "Лестер", сообщает Daily Mirror.


Метки Лестер, Ноттингем Форест, Премьер-Лига, ФФП, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2024 23:00

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