Четырем клубам Премьер-Лиги грозит снятие очков
Четырем клубам Премьер-Лиги грозит снятие очков за возможные нарушения правил финансового фейр-плей.
Новый год одновременно является дедлайном по подачи клубами Премьер-Лиги финансовой отчетности за прошлый сезон.
Как известно, правила Премьер-Лиги ограничивают убыток за трехлетний период 105 миллионами фунтов.
Превысить этот лимит рискуют "Челси" и "Ноттингем Форест", которые стремятся квалифицироваться в Лигу Чемпионов, а также ведущие борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Эвертон" и "Лестер".
Благодаря введения ускоренных процедур снятие очков будет осуществлено уже в этом сезоне, если Премьер-Лига сочтет финансовые нарушения доказаными.
Только в прошлом сезоне Премьер-Лига наказала снятием очков "Форест" и дважды "Эвертон", однако на сей раз больше всего рискует "Лестер", сообщает Daily Mirror.
31.12.2024 23:00
Просмотров: 187
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: