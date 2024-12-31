Четырем клубам Премьер-Лиги грозит снятие очков за возможные нарушения правил финансового фейр-плей.

Новый год одновременно является дедлайном по подачи клубами Премьер-Лиги финансовой отчетности за прошлый сезон.



Как известно, правила Премьер-Лиги ограничивают убыток за трехлетний период 105 миллионами фунтов.



Превысить этот лимит рискуют "Челси" и "Ноттингем Форест", которые стремятся квалифицироваться в Лигу Чемпионов, а также ведущие борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Эвертон" и "Лестер".



Благодаря введения ускоренных процедур снятие очков будет осуществлено уже в этом сезоне, если Премьер-Лига сочтет финансовые нарушения доказаными.



Только в прошлом сезоне Премьер-Лига наказала снятием очков "Форест" и дважды "Эвертон", однако на сей раз больше всего рискует "Лестер", сообщает Daily Mirror.