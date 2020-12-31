Ливерпуль" отклонил запрос "Реала" по Тренту

"Ливерпуль" отклонил запрос испанского "Реала" насчет приобретения правого защитника Трента Александер-Арнольда в январе.

По информации Sky Sports, речь идет именно о запросе по доступности игрока для трансфера, а не официальном предложении.



Своим ответом "Ливерпуль" продемонстрировал, что не намерен терять ведущего игрока посреди сезона, однако отказ "красных", вероятно, лишь отсрочит уход Трента.



Будучи зарубежным клубом, "Реал" уже с января сможет свободно вести переговоры с Александер-Арнольдом, потому что Трент вступит в заключительные полгода по своему действующему контракту с "Ливерпулем".