Ливерпуль" отклонил запрос "Реала" по Тренту

Трент Александер-Арнольд "Ливерпуль" отклонил запрос испанского "Реала" насчет приобретения правого защитника Трента Александер-Арнольда в январе.

По информации Sky Sports, речь идет именно о запросе по доступности игрока для трансфера, а не официальном предложении.

Своим ответом "Ливерпуль" продемонстрировал, что не намерен терять ведущего игрока посреди сезона, однако отказ "красных", вероятно, лишь отсрочит уход Трента.

Будучи зарубежным клубом, "Реал" уже с января сможет свободно вести переговоры с Александер-Арнольдом, потому что Трент вступит в заключительные полгода по своему действующему контракту с "Ливерпулем".


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Реал

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2024 21:00

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