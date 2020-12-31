"Реал" ожидает заключить предварительный контракт с Трентом

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд находится в считанных неделях или даже днях от подписания предварительного контракта с испанским "Реалом".

Как и у Виргила Ван Дейка с Мохамедом Салахом, действующий контракт Александер-Арнольда с "Ливерпулем" истекает в конце сезона.



Все трое уже получили от спортивного директора "Ливерпуля" Ричарда Хьюза предложения о продлении сотрудничества, но шансы на то, что Трент останется, минимальны.



По информации The Athletic, с середины ноября Александер-Арнольд начал склоняться к переезду в Мадрид, и "Реал" ожидает уже в январе заключить предварительный контракт с Трентом.



Предварительный контракт гарантирует, что следующим летом "Реал" подпишет Александер-Арнольда свободным агентом. 26-летний англичанин получил сделку минимум на четыре года с внушительным бонусом за переход.