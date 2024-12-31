Антонио выписан из госпиталя
Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио был выписан из госпиталя после трех недель на больничной койке.
Напомним, 7 декабря Антонио угодил в автомобильную аварию на своем Ferrari, врезавшись в дерево. С места происшествия Мичейла доставили в госпиталь на вертолете.
Антонио сразу перенес операцию на сломанной ноге и все это время оставался под наблюдением медиков. Но теперь 34-летний игрок сборной Ямайки был выписан домой, где продолжит свое восстановление.
Evening Standard ожидает, что Антонио уже не сыграет в остатке сезона.
Добавим, контракт Антонио с "Вест Хэмом" истекает следующим летом. По слухам, "молотобойцы" собираются предложить Мичейлу новую сделку, чтобы поддержать ветерана.
31.12.2024 19:00
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