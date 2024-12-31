Антонио выписан из госпиталя

Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио был выписан из госпиталя после трех недель на больничной койке.

Напомним, 7 декабря Антонио угодил в автомобильную аварию на своем Ferrari, врезавшись в дерево. С места происшествия Мичейла доставили в госпиталь на вертолете.



Антонио сразу перенес операцию на сломанной ноге и все это время оставался под наблюдением медиков. Но теперь 34-летний игрок сборной Ямайки был выписан домой, где продолжит свое восстановление.



Evening Standard ожидает, что Антонио уже не сыграет в остатке сезона.



Добавим, контракт Антонио с "Вест Хэмом" истекает следующим летом. По слухам, "молотобойцы" собираются предложить Мичейлу новую сделку, чтобы поддержать ветерана.