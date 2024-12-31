Антонио выписан из госпиталя

Мичейл Антонио Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио был выписан из госпиталя после трех недель на больничной койке.

Напомним, 7 декабря Антонио угодил в автомобильную аварию на своем Ferrari, врезавшись в дерево. С места происшествия Мичейла доставили в госпиталь на вертолете.

Антонио сразу перенес операцию на сломанной ноге и все это время оставался под наблюдением медиков. Но теперь 34-летний игрок сборной Ямайки был выписан домой, где продолжит свое восстановление.

Evening Standard ожидает, что Антонио уже не сыграет в остатке сезона.

Добавим, контракт Антонио с "Вест Хэмом" истекает следующим летом. По слухам, "молотобойцы" собираются предложить Мичейлу новую сделку, чтобы поддержать ветерана.




Метки Антонио, Вест Хэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2024 19:00

Количество просмотров Просмотров: 272

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hunter022 31.12.2024 19:14 # hunter022
    Освободил место в госпитале для Боуэна.

    (ответить)

  2. gameboy 31.12.2024 19:06 # gameboy
    Ахуеть, терминатор

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: