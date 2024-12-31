"Вест Хэм" потерял Боуэна с переломом стопы

Капитан "Вест Хэма" Джаррод Боуэн выбыл из строя с переломом стопы.

Эта беда приключилась с Боуэном в проигранном "Вест Хэмом" матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье (0:5).



Боуэн был заменен около часовой отметки, а углубленное обследование обнаружило у 28-летнего игрока сборной Англии трещину в кости стопы.



В своем заявлении "Вест Хэм" не называет сроки восстановления Боуэна, однако Evening Standard предполагает, что Джаррод пропустит большую часть остатка сезона.



Потеря Боуэна станет огромной проблемой для команды Хулена Лопетеги, потому что Джаррод забил пять голов и отдал четыре результативные передачи в этом сезоне Премьер-Лиги.