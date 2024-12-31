Дуран обвинен в неподобающем поведении
FA предъявила обвинения нападающему "Астон Виллы" Джону Дурану за агрессивную реакцию на свое удаление в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".
На Boxing Day "Вилла" потерпела поражение 3:0 на "Сент-Джеймс Парк", с 32-й минуты играя вдесятером.
Дуран получил прямую красную карточку за то, что грубо сыграл против защитника "Ньюкасла" Фабиана Шера.
"Вилла" пыталась оспорить удаление Дурана, однако независимая комиссия отклонила апелляцию и оставила трехматчевую дисквалификацию Джона в силе.
Теперь санкции в отношении Дурана могут быть ужесточены, потому что FA не понравилась реакция Джона на показанную красную карточку.
Покидая поле, Дуран бурно протестовал против решения рефери и даже пнул бутылку с водой. Теперь у 21-летнего колумбийца есть время до 3 января, чтобы предоставить свой ответ Ассоциации.
31.12.2024 17:00
Просмотров: 308
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: