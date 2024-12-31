Дуран обвинен в неподобающем поведении

FA предъявила обвинения нападающему "Астон Виллы" Джону Дурану за агрессивную реакцию на свое удаление в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

На Boxing Day "Вилла" потерпела поражение 3:0 на "Сент-Джеймс Парк", с 32-й минуты играя вдесятером.



Дуран получил прямую красную карточку за то, что грубо сыграл против защитника "Ньюкасла" Фабиана Шера.



"Вилла" пыталась оспорить удаление Дурана, однако независимая комиссия отклонила апелляцию и оставила трехматчевую дисквалификацию Джона в силе.



Теперь санкции в отношении Дурана могут быть ужесточены, потому что FA не понравилась реакция Джона на показанную красную карточку.



Покидая поле, Дуран бурно протестовал против решения рефери и даже пнул бутылку с водой. Теперь у 21-летнего колумбийца есть время до 3 января, чтобы предоставить свой ответ Ассоциации.