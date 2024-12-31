Аморим: "Я должен продать игрокам МЮ свою идею футбола"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признал, что он должен заставить игроков команды проникнуться его идеей футбола.

Накануне "Юнайтед" уступил дома "Ньюкаслу" со счетом 0:2 и оформил свое пятое поражение в рамках чемпионата в течение одного календарного месяца, чего с "красными дьяволами" не случалось с сентября 1962.



Аморим признает, что его стиль футбола непривычен для игроков "Юнайтед", однако Рубен отказывается подстраиваться и идти на компромиссы.



"Конечно, я не выбирал этих игроков специально для этих позиций, но я знал это заранее. Я должен продать им свою идею. Если я буду постоянно меняться, станет только хуже".



"Но я понимаю, что у них много сложностей, потому что на протяжении двух лет они играли одним образом, а теперь они играют другим, и с таким количеством поражений это действительно тяжело. Можно это почувствовать во время матча".



"Даже против "Ньюкасла", мы были ближе к голу, когда "Ньюкасл" ошибался, нежели когда мы созидали сами. Это ощущалось. Но я должен продать свою идею — у меня нет другой", — цитирует Аморима The Independent.