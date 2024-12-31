Аморим: "Я должен продать игрокам МЮ свою идею футбола"

Рубен Аморим Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признал, что он должен заставить игроков команды проникнуться его идеей футбола.

Накануне "Юнайтед" уступил дома "Ньюкаслу" со счетом 0:2 и оформил свое пятое поражение в рамках чемпионата в течение одного календарного месяца, чего с "красными дьяволами" не случалось с сентября 1962.

Аморим признает, что его стиль футбола непривычен для игроков "Юнайтед", однако Рубен отказывается подстраиваться и идти на компромиссы.

"Конечно, я не выбирал этих игроков специально для этих позиций, но я знал это заранее. Я должен продать им свою идею. Если я буду постоянно меняться, станет только хуже".

"Но я понимаю, что у них много сложностей, потому что на протяжении двух лет они играли одним образом, а теперь они играют другим, и с таким количеством поражений это действительно тяжело. Можно это почувствовать во время матча".

"Даже против "Ньюкасла", мы были ближе к голу, когда "Ньюкасл" ошибался, нежели когда мы созидали сами. Это ощущалось. Но я должен продать свою идею — у меня нет другой", — цитирует Аморима The Independent.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2024 16:00

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