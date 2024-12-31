Уэйн Руни уволен из "Плимута"

Уэйн Руни Клуб Чемпионшипа "Плимут" объявил о расставании со своим главным тренером Уэйном Руни.

39-летний Руни возглавил "Плимут" в мае, с тех пор проиграв 13 из своих 23 матчей в рамках Чемпионшипа.

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии оставляет "пилигримов" на самом дне таблицы Чемпионшипа, в четырех очках от спасительного места.

Отметим, что это второе увольнение для Руни в уходящем 2024 году. За четыре месяца до своего назначения в "Плимуте" Уэйн был изгнан из "Бирмингема", где он продержался только 83 дня, потерпев девять поражений в 15 матчах.


Метки Плимут, Руни, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2024 15:00

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Последние комментарии:




  1. madscouser 31.12.2024 15:58 # madscouser
    Очередной эксперт &#128513;

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  2. bmw-e34 31.12.2024 15:13 # bmw-e34
    В МЮ скоро место освободится

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  3. closer 31.12.2024 15:02 # closer
    Теперь то они понимают, гений САФа

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