Уэйн Руни уволен из "Плимута"
Клуб Чемпионшипа "Плимут" объявил о расставании со своим главным тренером Уэйном Руни.
39-летний Руни возглавил "Плимут" в мае, с тех пор проиграв 13 из своих 23 матчей в рамках Чемпионшипа.
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии оставляет "пилигримов" на самом дне таблицы Чемпионшипа, в четырех очках от спасительного места.
Отметим, что это второе увольнение для Руни в уходящем 2024 году. За четыре месяца до своего назначения в "Плимуте" Уэйн был изгнан из "Бирмингема", где он продержался только 83 дня, потерпев девять поражений в 15 матчах.
31.12.2024 15:00
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