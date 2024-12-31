Уэйн Руни уволен из "Плимута"

Клуб Чемпионшипа "Плимут" объявил о расставании со своим главным тренером Уэйном Руни.

39-летний Руни возглавил "Плимут" в мае, с тех пор проиграв 13 из своих 23 матчей в рамках Чемпионшипа.



Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии оставляет "пилигримов" на самом дне таблицы Чемпионшипа, в четырех очках от спасительного места.



Отметим, что это второе увольнение для Руни в уходящем 2024 году. За четыре месяца до своего назначения в "Плимуте" Уэйн был изгнан из "Бирмингема", где он продержался только 83 дня, потерпев девять поражений в 15 матчах.