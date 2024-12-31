FA дисквалифицировала Кунью на два матча
Нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья был дисквалифицирован FA на два матча за неподобающее поведение.
FA еще две недели назад предъявила Кунье обвинения касательно поведения Матеуса после проигранного "Ипсвичу" матча Премьер-Лиги 14 декабря (1:2).
После того матча на "Молинью" Кунья сзади ударил сотрудника службы безопасности "Ипсвича" локтем по голове, а затем сбил с оппонента очки.
С тех пор 25-летний бразилец успел сыграть ключевую роль в победах над "Лестером"(0:3) и "Манчестер Юнайтед"(2:0), а также помог "волкам" добыть ничью против "Тоттенхэма" (2:2) при новом главном тренере Виторе Перейре.
Однако теперь Кунья, забивший 10 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, все же приступает к дисквалификации. Из заявления Ассоциации следует, что Матеус признал свою вину.
Таким образом, Кунья пропустит матч Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" и противостояние с "Бристоль Сити" в Кубке Англии. Также Матеус выплатит штраф в размере 80,000 фунтов.
31.12.2024 14:00
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Любыми способами пытаются протолкнуть лупулуль к чемпионству, даже через ослабления прямых конкурентов.
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