Светская хроника за вторник
"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" хотят Дани Ольмо. Рандаль Коло-Муани не интересен "Челси". "Арсенал" лидирует в борьбе за Омара Мармуша. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.
Бывший вингер "Челси", "Арсенала" и "Фулхэма" Виллиан расторг контракт с "Олимпиакосом" и теперь доступен свободным агентом. (Fabrizio Romano)
"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" хотят атакующего полузащитника Дани Ольмо, которого "Барселона" так и не смогла зарегистрировать на Ла Лигу. (Mundo Deportivo)
"Юнайтед" и "Ювентус" проявляют серьезный интерес к защитнику "Барселоны" Андреасу Кристенсену. (Mundo Deportivo)
"Юнайтед" продолжает интересоваться защитником "Борнмута" Милошем Керкезом. (Fabrizio Romano)
"Байер" находится среди клубов, заинтересованных в полузащитнике "Сити" Джеймсе Макати. (Daily Mail)
"Реал" предпочел бы заполучить защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда уже в январе, но "красные" не хотят продавать игрока посреди сезона. (Marca)
Нападающий ПСЖ Рандаль Коло-Муани не интересен "Челси". (Ben Jacobs)
"Арсенал" лидирует в борьбе за нападающего "Айнтрахта" Омара Мармуша. (Caught Offside)
"Тоттенхэм" не собирается выкупать нападающего Тимо Вернера у "РБ Лейпциг" после окончания аренды. (Bild)
Нападающий Александер Исак готов остаться в "Ньюкасле", если "сороки" финишируют в топ-4 Премьер-Лиги. (The Sun)
"Ньюкасл" собирается предложить 20 миллионов фунтов за голкипера "Бернли" Джеймса Траффорда. (The Sun)
"Ньюкасл" имеет хорошие шансы заполучить защитника "Милана" Фикайо Томори в январе. (Caught Offside)
"Фиорентина" интересуется голкиперами Кувином Келлехером из "Ливерпуля" и Иланом Мелье из "Лидса". (TEAMtalk)
"Милан" и "Наполи" проявляют интерес к 33-летнему нападающему "Ноттингем Форест" Крису Вуду, чей контракт истекает в конце сезона. (Football Insider)
Другое
Бывший защитник "Ньюкасла" Майкл Ньюберри умер в возрасте 27 лет. (The Independent)
"Юнайтед" лишил финансирования свой собственный благотворительный фонд. (Daily Mail)
В матче Лиги Два между "Гримсби" и "Порт Вейл" мяч попал в пролетавшую чайку. (The Sun)
"Просто неправда" — главный тренер "Плимута" Уэйн Руни выпустил заявление о том, что он привел женщину в свою квартиру. (talkSPORT)
31.12.2024 13:00
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И так, со слов бабцы, дело обстояло так: кто-то кавказский пригласил её станцевать гачибази в Москву в авиапарк(???), оплатив ей билеты из её Армении. До конца не ясно, мотивировалась ли бабуся шансов встретить мужчину на стиле и в очечах, но, прибыв на место, бабца застала лишь гигачелюгу, претворявшегося кавказцем, за что была благополучно выипана в очечу после гачи-танца. Назад в Армению Наркот решил не оплачивать билеты, киданув бабцу одну в Москве. Так бабца и застряла на годы в Москве, вынужденная с крапово-лиловым в 4к ипальником строчить гневные комментарии про гигачелюгу на фупле, когда денег из армянской пенсии по инвалидности хватает только на шестидолларовое винцо. Ну хоть юбку вернули. И два ручных дага есть под рукой.
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ЭЛИТА:
Манчестер Юнайтед: 13 апл 2 лч
Манчестер Сити: 8 апл 1 лч
Челси: 5 апл 2 лч
СЕРЕДНЯКИ:
Ливерпуль: 1 апл 2 лч
Арсенал: 3 апл 0 лч
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Я не пойму, раз можно таа сейчас продать, почему нет, по слухам в конце сезона уйдёт бесплатно
Руни натурал, но это Англия, не в почёте это
Птичку жалко
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как же евреи ссут на бабцу с фатимой))
https://m.youtube.com/watch?v=eUBTRIMZbhE
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Главный раввин России Берл Лазар зажег в Москве на Площади Революции первую свечу большого ханукального восьмисвечника, церемония была приурочена к еврейскому празднику свечей - Хануки, передает корреспондент ТАСС.
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