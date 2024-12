Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" хотят Дани Ольмо. Рандаль Коло-Муани не интересен "Челси". "Арсенал" лидирует в борьбе за Омара Мармуша. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

Бывший вингер "Челси", "Арсенала" и "Фулхэма" Виллиан расторг контракт с "Олимпиакосом" и теперь доступен свободным агентом. (Fabrizio Romano)



"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" хотят атакующего полузащитника Дани Ольмо, которого "Барселона" так и не смогла зарегистрировать на Ла Лигу. (Mundo Deportivo)



"Юнайтед" и "Ювентус" проявляют серьезный интерес к защитнику "Барселоны" Андреасу Кристенсену. (Mundo Deportivo)



"Юнайтед" продолжает интересоваться защитником "Борнмута" Милошем Керкезом. (Fabrizio Romano)



"Байер" находится среди клубов, заинтересованных в полузащитнике "Сити" Джеймсе Макати. (Daily Mail)



"Реал" предпочел бы заполучить защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда уже в январе, но "красные" не хотят продавать игрока посреди сезона. (Marca)



Нападающий ПСЖ Рандаль Коло-Муани не интересен "Челси". (Ben Jacobs)



"Арсенал" лидирует в борьбе за нападающего "Айнтрахта" Омара Мармуша. (Caught Offside)



"Тоттенхэм" не собирается выкупать нападающего Тимо Вернера у "РБ Лейпциг" после окончания аренды. (Bild)



Нападающий Александер Исак готов остаться в "Ньюкасле", если "сороки" финишируют в топ-4 Премьер-Лиги. (The Sun)



"Ньюкасл" собирается предложить 20 миллионов фунтов за голкипера "Бернли" Джеймса Траффорда. (The Sun)



"Ньюкасл" имеет хорошие шансы заполучить защитника "Милана" Фикайо Томори в январе. (Caught Offside)



"Фиорентина" интересуется голкиперами Кувином Келлехером из "Ливерпуля" и Иланом Мелье из "Лидса". (TEAMtalk)



"Милан" и "Наполи" проявляют интерес к 33-летнему нападающему "Ноттингем Форест" Крису Вуду, чей контракт истекает в конце сезона. (Football Insider)



Другое



Бывший защитник "Ньюкасла" Майкл Ньюберри умер в возрасте 27 лет. (The Independent)



"Юнайтед" лишил финансирования свой собственный благотворительный фонд. (Daily Mail)



В матче Лиги Два между "Гримсби" и "Порт Вейл" мяч попал в пролетавшую чайку. (The Sun)



"Просто неправда" — главный тренер "Плимута" Уэйн Руни выпустил заявление о том, что он привел женщину в свою квартиру. (talkSPORT)