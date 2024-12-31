Каррагер считает, что Аморим сделал Мартинеса хуже

Лисандро Мартинес Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер назвал игрока, которого новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим сделал хуже.

Накануне "Юнайтед" уступил дома "Ньюкаслу" со счетом 0:2, и когда "сороки" забивали свой второй гол, защитник "красных дьяволов" Лисандро Мартинес вчистую проиграл борьбу на втором этаже более мощному Жоэлинтону.

Изначально Каррагер думал, что схема Аморима с тремя защитника будет идеальна для Мартинеса, но в итоге Лисандро играет только хуже.

"Я возвращаюсь к Мартинесу — он мог видеть Жоэлинтона".

"Когда Мартинес только пришел, я был очень строг с ним из-за того, что он был слишком мелким, чтобы играть центрального защитника в четверке обороны в Премьер-Лиге".

"И знаете что? До некоторой степени он доказал мою неправоту, он был не так часто уязвим на втором этаже и играл действительно хорошо при Эрике Тен Хаге".

"Вообще, я думал, что тройка обороны, где он сможет действовать с двумя игроками крупнее, будет идеальной системой для него. Но он выглядит хуже в тройке обороны — или точно выглядит хуже при Рубене Амориме", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.


Метки Каррагер, Манчестер Юнайтед, Мартинес

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. moneycity 31.12.2024 12:46 # moneycity
    Какой глупый этот Каррагер, сначала он утверждал, что Мартинес плохой защитник для апл из-за роста, потом он извинился за свои слова, а теперь, чтобы дважды не переобуваться, нашёл крайнего.
    Колбасник... что сказать.

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  2. sausage 31.12.2024 12:45 # sausage
    Ну всё, прям приговор. Мартинес классный защ, и думаю он ещё привыкнет к такой схеме. Да он и так выглядит лучше всех остальных на поле.

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  3. closer 31.12.2024 12:40 # closer
    Это бестолковый пиzzдёжь, только Карра получает за это деньги

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