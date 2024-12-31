Каррагер считает, что Аморим сделал Мартинеса хуже

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер назвал игрока, которого новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим сделал хуже.

Накануне "Юнайтед" уступил дома "Ньюкаслу" со счетом 0:2, и когда "сороки" забивали свой второй гол, защитник "красных дьяволов" Лисандро Мартинес вчистую проиграл борьбу на втором этаже более мощному Жоэлинтону.



Изначально Каррагер думал, что схема Аморима с тремя защитника будет идеальна для Мартинеса, но в итоге Лисандро играет только хуже.



"Я возвращаюсь к Мартинесу — он мог видеть Жоэлинтона".



"Когда Мартинес только пришел, я был очень строг с ним из-за того, что он был слишком мелким, чтобы играть центрального защитника в четверке обороны в Премьер-Лиге".



"И знаете что? До некоторой степени он доказал мою неправоту, он был не так часто уязвим на втором этаже и играл действительно хорошо при Эрике Тен Хаге".



"Вообще, я думал, что тройка обороны, где он сможет действовать с двумя игроками крупнее, будет идеальной системой для него. Но он выглядит хуже в тройке обороны — или точно выглядит хуже при Рубене Амориме", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.