Аморим признал, что теперь МЮ вовлечен в борьбу за выживание в Премьер-Лиге

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признал, что его команда оказалась вовлечена в борьбу за выживание в Премьер-Лиге.

Домашнее поражение 0:2 от "Ньюкасла" накануне означает, что "Юнайтед" встречает Новый год только на 14-й позиции в Премьер-Лиге.



"Юнайтед" находится всего в семи очках над зоной вылета, и Амориму кажется, что угроза выбывания в Чемпионшип вполне реальна.



"Вовлечен ли теперь "Юнайтед" в борьбу за выживание? Это действительно ясно. Это один из самых сложных моментов в истории "Манчестер Юнайтед", и мы должны быть честны в оценке своей ситуации".



"Когда вы переживаете такого рода моменты, особенно в больших клубах, изменить положение вещей по-настоящему сложно, потому что у вас нет много времени для отработки на тренировках базовых вещей".



"Поэтому мы должны осознать свое положение в лиге, где каждый может победить каждого. Нам нужно включиться и сосредоточиться на выживании", — цитирует Аморима Sky Sports.