Аморим признал, что теперь МЮ вовлечен в борьбу за выживание в Премьер-Лиге

Рубен Аморим Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признал, что его команда оказалась вовлечена в борьбу за выживание в Премьер-Лиге.

Домашнее поражение 0:2 от "Ньюкасла" накануне означает, что "Юнайтед" встречает Новый год только на 14-й позиции в Премьер-Лиге.

"Юнайтед" находится всего в семи очках над зоной вылета, и Амориму кажется, что угроза выбывания в Чемпионшип вполне реальна.

"Вовлечен ли теперь "Юнайтед" в борьбу за выживание? Это действительно ясно. Это один из самых сложных моментов в истории "Манчестер Юнайтед", и мы должны быть честны в оценке своей ситуации".

"Когда вы переживаете такого рода моменты, особенно в больших клубах, изменить положение вещей по-настоящему сложно, потому что у вас нет много времени для отработки на тренировках базовых вещей".

"Поэтому мы должны осознать свое положение в лиге, где каждый может победить каждого. Нам нужно включиться и сосредоточиться на выживании", — цитирует Аморима Sky Sports.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2024 11:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 31.12.2024 11:05 # vyrentz
    Карма за Ферги таймы и судейский беспредел.
    Десять лет назад была дана команда сосать, видимо, надо лет 40.

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  2. alexomck 31.12.2024 11:03 # alexomck
    Во всём виноват Тен Хаг!

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