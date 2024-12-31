"Ливерпуль" готов продать Келлехера

"Ливерпуль" готов продать своего голкипера Кувина Келлехера следующим летом по правильной цене.

Келлехер проявил себя с лучшей стороны в этом сезоне, пока основной голкипер "Ливерпуля" Алиссон отсутствовал с травмой.



Несмотря на все старания Келлехера, роль Алиссона как первого номера команды Арне Слота не подвергается сомнению, вдобавок следующим летом на "Энфилд" прибывает из "Валенсии" Георгий Мамардашвили.



В "Ливерпуле" знают о желании Келлехера играть регулярно, поэтому 26-летнему ирландцу будет позволено уйти, утверждает TEAMtalk.



Ожидается, что серьезным претендентом на Келлехера следующим летом будет "Ньюкасл", чей первый номер Ник Поуп страдает от травм в этом сезоне. Вдобавок главный тренер "сорок" Эдди Хау хочет обзавестись более молодым голкипером.