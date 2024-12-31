Судьба Лопетеги зависит от матча против "Виллы"
Судьба главного тренера "Вест Хэма" Хулена Лопетеги зависит от исхода матча 3-го раунда Кубка Англии против "Астон Виллы".
Лопетеги несколько укрепил свое шаткое положение серией из четырех матчей кряду без поражений, однако накануне "Вест Хэм" был раздавлен в домашних стенах "Ливерпулем" со счетом 0:5.
Президент "Вест Хэма" Дэвид Салливан по-прежнему не хочет увольнять Лопетеги, однако два ближайших матча могут не оставить ему выбора, сообщает talkSPORT.
В ближайшую субботу "Вест Хэм" навестит "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге, а затем отправится к "Вилле" в рамках Кубка Англии, и как раз выезд на "Вилла Парк" видится многим в лондонском клубе как определяющий для Лопетеги.
"Вест Хэм" завершил прошлый сезон на девятом месте в Премьер-Лиге, после чего пригласил Лопетеги и потратил целое состояние на укрепление состава, однако "молотобойцы" выиграли лишь шесть из 19 матчей чемпионата при Хулене, продолжая болтаться в нижней половине таблицы.
31.12.2024 09:00
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