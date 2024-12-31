Мареска: "Движемся в правильном направлении"

Наставник "Челси" Энцо Мареска считает, что его команда движется в правильном направлении, несмотря на поражение 2:0 от "Ипсвича".

Накануне "Челси" потерпел свое второе подряд поражение в Премьер-Лиге, вслед за "Фулхэмом" проиграв и "Ипсвичу".



Для Марески был ожидаем этот небольшой спад у его команды, которую многие поспешили записать в претенденты на титул. Энцо все равно чувствует, что "Челси" развивается с опережением графика.



"Мы ожидали, что такого рода момент случится по ходу сезона, потому что мы знаем, что так бывает в футболе. Почти невозможно провести сезон, когд у тебя не будет момента, как у нас сейчас".



"Никто из нас в этом помещении не ожидал, что мы будем там, где находимся сейчас. Это означает и показывает, что мы движемся в правильном направлении, как я и говорил много раз, но также показывает, что нам не хватает стабильности, чтобы быть претендентом на титул и сражаться с лучшим командами в Англии".



"Думаю, мы должны быть удовлетворены тем, где мы находимся, но в то же время нам нужно понимать, что мы можем делать вещи лучше", — цитирует Мареску The Guardian.