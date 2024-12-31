Саутгейт получил рыцарское звание и титул сэра

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт получил подарок на Новый год в виде рыцарского звания и титула сэра.

Напомним, 54-летний Саутгейт оставил сборную Англии в июле, после поражения от Испании в финале Евро-2024. При Гарете родоначальники футбола также достигли финала Евро-2020, полуфинала ЧМ-2018 и четвертьфинала ЧМ-2022.



За восемь лет работы с экс-защитником "Кристал Пэлас", "Астон Виллы" и "Мидлсбро" англичане выиграли 61 из своих 102 матчей, 24 раза сыграв вничью и потерпев 17 поражений.



За свои заслуги в футболе Саутгейт был включен в список новогодних наград короля Великобритании, став только четвертым наставником английской сборной с рыцарским званием после сэра Уолтера Уинтерботтома, сэр Альфа Рамсея и сэра Бобби Робсона.



Как сообщает Sky Sports, в списке наград оказался и бывший наставник "Вест Хэма", "Манчестер Юнайтед и "Эвертона" Дэвид Мойес, которому достался орден Британской империи — Саутгейт получил его еще в 2018 году.