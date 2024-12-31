Аморим объяснил брутальную замену Зиркзее

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил брутальную замену нападающего Джошуа Зиркзее в первом тайме матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Накануне "Юнайтед" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Ньюкасла", пропустив два быстрых гола.



Для вышедшего в стартовом составе Зиркзее этот матч был завершен уже на 33-й минуте, когда Аморим заменил Джошуа на полузащитника Кобби Майну.



Как ни удивительно, публика "Олд Траффорд" отреагировала гулом одобрения и радости на уход с поля Зиркзее. Аморим сочувствует подопечному, но объясняет, что поступил в интересах команды.



"Ты должен думать о команде. У игрока не шла игра. Нам требовался еще один полузащитник. Мне было тяжело поступить таким образом, и я поговорил об этом с Джошуа. Я всегда думаю о команде. В тот момент было важно, чтобы он ушел".



"Я знаю, что Джош — очень хороший парень. Я понимаю, что парни могут быть в плохом настроении, уходя таким образом в тоннель, но он очень хороший парень. Такова жизнь, и мы продолжим поддерживать Джоша. "Ньюкасл" был лучше, чем "Манчестер Юнайтед", а не лучше, чем Джош", — цитирует Аморима Evening Standard.