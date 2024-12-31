МЮ завершил год домашним поражением от "Ньюкасла"
"Манчестер Юнайтед" завершил 2024 год домашним поражением 0:2 от "Ньюкасла".
Дисквалифицированных Бруну Фернандеша и Мануэля Угарте в стартовом составе "красных дьяволов" заменили Кристиан Эриксен и Каземиро. Также с первых минут появились Маттейс Де Лигт и Джошуа Зиркзее. Маркус Рэшфорд был назван среди запасных.
Главный тренер "сорок" Эдди Хау доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Астон Виллы" (3:0).
Гостям удалось открыть счет уже на четвертой минуте. Энтони Гордон навесил с левого фланга на границу вратарской площади, а Александер Исак без сопротивления пробил головой с отскоком от газона — 0:1.
На 19-й минуте "Ньюкасл" забил свой второй гол и сделал это как под копирку. Гордон снова навесил слева, а Жоэлинтон легко выиграл борьбу на втором этаже у Лисандро Мартинеса — 0:2.
"Сороки" продолжили разрывать своего соперника. Вскоре пару моментов имел Сандро Тонали, Киран Триппьер дважды попытался закрутить мяч в ворота с углового, а Исак даже забил, но сделал это из офсайда.
"Юнайтед" молчал до 34-й минуты, когда Расмус Хейлунд вышел на ударную позицию по левому краю штрафной, но в дальний угол ворот не попал.
Первый тайм закончился тем, что Каземиро отметился промахом из выгодной позиции в штрафной.
"Дьяволы" активно начали второй тайм, в результате чего "сороки" оказались прижаты к своим воротам. А на 59-й минуте Харри Магуайр даже пробил головой в штангу.
Постепенно атакующий порыв хозяев несколько затух, и гости довели матч до победы, при этом полностью пожертвовав своей игрой впереди.
"Ньюкасл" вчистую переиграл "Юнайтед" в первом тайме и вполне мог забивать больше, чем дважды. Во втором тайме "сорокам" просто требовалось защитить свое преимущество, что они и сделали.
"Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл". Отчет о матче
31.12.2024 00:55
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Кто станет лучшим бомбардиром Премьер-Лиги в сезоне 2024/25?
Эрлинг Холанд
Кто-то другой
Источник: http://fapl.ru/
Ахахахахаха!Скаааа!!!
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Аморим: "Людям легко критиковать, но я не боюсь вызовы. Я не боюсь войти в новый клуб в новой для меня стране с новыми игроками, ведь однажды я, будучи сильно пьяным, вошёл в какую-то блять в Сургуте в 1992-м"
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В этой теме плакают обрыганы Хохлочмонзей и обоссаной Канистры
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Клубы из Манчестера в чемпионшип на очистку
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Верните челсеааааа
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Нужна очистка Чемпионшипом, чтобы МЮ вернулся сильнее!
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Аморим пережарил шашлик.
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Я не пойму, они так рано сливают Аморима или просто игроки нулевые?!
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угроза вылета уже не шутка
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Я думаю, что Аморим чётко ведёт команду и МЮ точно не будет 30 лет без апл как Ливерпуль.
Аморим верим!
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Слабый сезон в Англии получился. Скам в глубоком карма-кризисе, Челче только становится на ноги, Сити в кризисе, Арсенал - Арсенал. Вообщем, этот картонный сезон можно смело забывать, видно, что игроки и тренера все в мыслях о войне, летающих над Украиной боеголовках, экономике, выборах в США, но не о футболе, как во время короновируса.
Последний раз такое было тогда, когда Лестер стал чемпионом.
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Сосайтед больше не существует как клуб и команда.
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Лемрааааааааазь
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