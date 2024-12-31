МЮ завершил год домашним поражением от "Ньюкасла"

Александер Исак "Манчестер Юнайтед" завершил 2024 год домашним поражением 0:2 от "Ньюкасла".

Дисквалифицированных Бруну Фернандеша и Мануэля Угарте в стартовом составе "красных дьяволов" заменили Кристиан Эриксен и Каземиро. Также с первых минут появились Маттейс Де Лигт и Джошуа Зиркзее. Маркус Рэшфорд был назван среди запасных.

Главный тренер "сорок" Эдди Хау доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Астон Виллы" (3:0).

Гостям удалось открыть счет уже на четвертой минуте. Энтони Гордон навесил с левого фланга на границу вратарской площади, а Александер Исак без сопротивления пробил головой с отскоком от газона — 0:1.

На 19-й минуте "Ньюкасл" забил свой второй гол и сделал это как под копирку. Гордон снова навесил слева, а Жоэлинтон легко выиграл борьбу на втором этаже у Лисандро Мартинеса — 0:2.

"Сороки" продолжили разрывать своего соперника. Вскоре пару моментов имел Сандро Тонали, Киран Триппьер дважды попытался закрутить мяч в ворота с углового, а Исак даже забил, но сделал это из офсайда.

"Юнайтед" молчал до 34-й минуты, когда Расмус Хейлунд вышел на ударную позицию по левому краю штрафной, но в дальний угол ворот не попал.

Первый тайм закончился тем, что Каземиро отметился промахом из выгодной позиции в штрафной.

"Дьяволы" активно начали второй тайм, в результате чего "сороки" оказались прижаты к своим воротам. А на 59-й минуте Харри Магуайр даже пробил головой в штангу.

Постепенно атакующий порыв хозяев несколько затух, и гости довели матч до победы, при этом полностью пожертвовав своей игрой впереди.

"Ньюкасл" вчистую переиграл "Юнайтед" в первом тайме и вполне мог забивать больше, чем дважды. Во втором тайме "сорокам" просто требовалось защитить свое преимущество, что они и сделали.

"Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2024 00:55

Количество просмотров Просмотров: 314

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. xoce-moyp 31.12.2024 01:04 # xoce-moyp
    Кто станет лучшим бомбардиром Премьер-Лиги в сезоне 2024/25?

    Эрлинг Холанд

    Кто-то другой

    Источник: http://fapl.ru/


    Ахахахахаха!Скаааа!!!

    (ответить)

  2. hachidlo 31.12.2024 01:04 # hachidlo
    Аморим: "Людям легко критиковать, но я не боюсь вызовы. Я не боюсь войти в новый клуб в новой для меня стране с новыми игроками, ведь однажды я, будучи сильно пьяным, вошёл в какую-то блять в Сургуте в 1992-м"

    (ответить)

  3. xoce-moyp 31.12.2024 01:03 # xoce-moyp
    В этой теме плакают обрыганы Хохлочмонзей и обоссаной Канистры

    (ответить)

  4. felix-the-cat 31.12.2024 01:03 # felix-the-cat
    Клубы из Манчестера в чемпионшип на очистку

    (ответить)

  5. bembo 31.12.2024 01:02 # bembo
    Верните челсеааааа

    (ответить)

  6. moneycity 31.12.2024 01:01 # moneycity
    Нужна очистка Чемпионшипом, чтобы МЮ вернулся сильнее!

    (ответить)

  7. skychnie-oboi 31.12.2024 01:00 # skychnie-oboi
    Аморим пережарил шашлик.

    (ответить)

  8. brown-ale 31.12.2024 01:00 # brown-ale
    Я не пойму, они так рано сливают Аморима или просто игроки нулевые?!

    (ответить)

  9. kapitoxa 31.12.2024 00:59 # kapitoxa
    угроза вылета уже не шутка

    (ответить)

  10. moneycity 31.12.2024 00:59 # moneycity
    Я думаю, что Аморим чётко ведёт команду и МЮ точно не будет 30 лет без апл как Ливерпуль.
    Аморим верим!

    (ответить)

  11. hachidlo 31.12.2024 00:58 # hachidlo
    Слабый сезон в Англии получился. Скам в глубоком карма-кризисе, Челче только становится на ноги, Сити в кризисе, Арсенал - Арсенал. Вообщем, этот картонный сезон можно смело забывать, видно, что игроки и тренера все в мыслях о войне, летающих над Украиной боеголовках, экономике, выборах в США, но не о футболе, как во время короновируса.
    Последний раз такое было тогда, когда Лестер стал чемпионом.

    (ответить)

  12. mufc1994 31.12.2024 00:58 # mufc1994
    Сосайтед больше не существует как клуб и команда.

    (ответить)

  13. bembo 31.12.2024 00:57 # bembo
    Лемрааааааааазь

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: