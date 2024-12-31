МЮ завершил год домашним поражением от "Ньюкасла"

"Манчестер Юнайтед" завершил 2024 год домашним поражением 0:2 от "Ньюкасла".

Дисквалифицированных Бруну Фернандеша и Мануэля Угарте в стартовом составе "красных дьяволов" заменили Кристиан Эриксен и Каземиро. Также с первых минут появились Маттейс Де Лигт и Джошуа Зиркзее. Маркус Рэшфорд был назван среди запасных.



Главный тренер "сорок" Эдди Хау доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Астон Виллы" (3:0).



Гостям удалось открыть счет уже на четвертой минуте. Энтони Гордон навесил с левого фланга на границу вратарской площади, а Александер Исак без сопротивления пробил головой с отскоком от газона — 0:1.



На 19-й минуте "Ньюкасл" забил свой второй гол и сделал это как под копирку. Гордон снова навесил слева, а Жоэлинтон легко выиграл борьбу на втором этаже у Лисандро Мартинеса — 0:2.



"Сороки" продолжили разрывать своего соперника. Вскоре пару моментов имел Сандро Тонали, Киран Триппьер дважды попытался закрутить мяч в ворота с углового, а Исак даже забил, но сделал это из офсайда.



"Юнайтед" молчал до 34-й минуты, когда Расмус Хейлунд вышел на ударную позицию по левому краю штрафной, но в дальний угол ворот не попал.



Первый тайм закончился тем, что Каземиро отметился промахом из выгодной позиции в штрафной.



"Дьяволы" активно начали второй тайм, в результате чего "сороки" оказались прижаты к своим воротам. А на 59-й минуте Харри Магуайр даже пробил головой в штангу.



Постепенно атакующий порыв хозяев несколько затух, и гости довели матч до победы, при этом полностью пожертвовав своей игрой впереди.



"Ньюкасл" вчистую переиграл "Юнайтед" в первом тайме и вполне мог забивать больше, чем дважды. Во втором тайме "сорокам" просто требовалось защитить свое преимущество, что они и сделали.



"Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл". Отчет о матче