"Ипсвич" шокировал "Челси"
"Ипсвич" одержал свою первую домашнюю победу в этом сезоне Премьер-Лиги, одолев "Челси" со счетом 2:0.
В старте у "трактористов" произошло четыре изменения, включая возвращение после дисквалификации капитана Сэма Морси.
В стартовый состав "синих" влились Филип Йоргенсен, Аксель Дисаси, Нони Мадуэке, Жоау Фелиш и Кристофер Нкунку.
Матч начался довольно неторопливо, а на 10-й минуте нападающий хозяев Лиам Делап выскочил на свидание с Йоргенсеном, протолкнул мяч мимо голкипера гостей и нарвался на фол. Сам же пострадавший реализовал пенальти — 1:0.
Вскоре Делап имел еще один момент, однако на сей раз Йоргенсен отразил мощный удар Лиама с правого края штрафной площади.
"Челси" едва не сравнял счет на 21-й минуте, однако удар Коула Палмера со штрафного пришелся в штангу, а добивание Нкунку было остановлено голкипером.
На 24-й минуте Фелиш ногой с близкого расстояния поразил чужие ворота после заброса Палмера, однако гол не был засчитан из-за подтвержденного VAR офсайда.
"Синие" стали постепенно набирать обороты и усиливать давление, однако "трактористы" сумели удержать свое преимущество до перерыва.
С началом второго тайма "Челси" продолжил штурмовать чужие ворота, но на 53-й минуте нарвался на контратаку. Проникнув в штрафную по левому краю, Делап отдал передачу на Омари Хатчинсона, а тот сместился мимо Дисаси и закатил мяч в ворота — 2:0.
На 77-й минуте появившийся на замену Никлас Джексон не реализовал выход один на один, однако это не имело значения, потому что лайнсмен поднял свой флажок.
В итоге гостям так и не удалось не только уйти от поражения, но и просто размочить счет. Хозяева превосходно сыграли на удержание.
"Ипсвич" только второй раз в этом сезоне сохранил свои ворота на замке. "Челси" давил, имел моменты, но "синих" вновь подвела реализация, как и отсутствие надежности в обороне.
"Ипсвич" — "Челси". Отчет о матче
31.12.2024 00:45
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Последние комментарии:
второй тайм так збс начали, пару моментов засрали и бля дисася так привёз глупо( полузащита и атака норм, но в защитку нужно 1 или даже 2 игрока. сейчас что Тосин, что Колвилл, что остальные французы слабоваты. они подойдут для ротации, но не более, к сожалению. нужно этот вопрос летом решать чтобы начать гегемонию
(ответить)
эххх Челси Челси.... но ничо, Колбасопуль 5 поражений подряд и за чемпик поборемся. Вперёд Челси!!! 2025 наш
(ответить)
ЧЕЛСИ ЧЕЛСИ ЧЕЛСИ
УЕБКИ КОНЧЕНЫЕ
СКОЛЬКО МОЖНО СОСАТЬ ВСЕМ ПОДРЯД
(ответить)
Победа над грозным ноттингем и мертвым му му будет уже наверное жирной точкой , арнееее слоот ла ла ла ла ла
(ответить)
30.12.2024 21:52 #
skydreams
Алексей, задача на сезон, это чемпионство. В 2025 повоюем!
Источник: http://fapl.ru/posts/112131/?c=1#c8005525
(ответить)
Опять Челси убили судьи, суки!!! Как-то легко этих знойных чернокожих парней убить: одна пенка, одно не удаление… и сезон по пизде(((
(ответить)
МЮ пора в ЧШ
только это что-то может изменить, нахуй бля
(ответить)
Незнаю.. какая игра была в Ипсвиче.. так как смотрел Ман.Юнт вс Ньюкасл .. тут так однозначно Юнт. Без идеи.. вообще игры нету.. как по мне Аморин тоже уйдет.. разница между ятен Ханом диш одно.. уволенный просто ныл..дайте время.. мы не виноваты.. а Аморин говорит на оборот или я виноват или команда гавно.. пол состава непонятно..как могут играть за такой великий клуб
(ответить)
Парашники просто слов нет, это ж надо обосраться и просто похоронить все шансы за 3 матча, когда ты не играешь в еврокубках (прошу не надо мне говорить про ЛК, это смехотворно), когда у тебя 2 состава и просто взять и за 3 игры убить все шансы с аутсайдерами и середняками даже на топ 3, просто гамноеды, слов нет. Сидите дальше на 6-8 местах и глотайте пыль. Ща Сити очнется и обгонит. Клоуны е6аные!!!Просто идитенахуйдол6ое6ы. Тупа команда защеканов
(ответить)
Можно ли считать лфк уже чемпионом апл ?
(ответить)
С Чемпионством...
(ответить)
Для Ипсвича легендарный день, для Челси - очередной всос..
(ответить)
Хуем по лбу залупенсам. А разговоров то было про чемпионство...
(ответить)
chelsea88, шо с ибалом?)
(ответить)
Ой красавцы.. ой зачёт.. Ипсвич Герой вечера.. просто отлично
(ответить)
Спасибо похуеске.
Интересно, пойдут ли на грязную покупку Вуда?
(ответить)
Sari moment
(ответить)
08.12.2024 21:35 #
meshuggah
4 очка до подзалупла, ещё очный матч с учётом, что ипали их на инфилде законный трон все ближе
Источник: http://fapl.ru/posts/111689/?c=1
А пока посиди на страпоне тупой пиздоглаз пхахахахахахахахахахахаххахахаха
(ответить)
Скореее Челси шокировал своих фанатов)
У мя будет праздник, когда продадут дисаси.
(ответить)
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