"Ипсвич" шокировал "Челси"

"Ипсвич" одержал свою первую домашнюю победу в этом сезоне Премьер-Лиги, одолев "Челси" со счетом 2:0.

В старте у "трактористов" произошло четыре изменения, включая возвращение после дисквалификации капитана Сэма Морси.



В стартовый состав "синих" влились Филип Йоргенсен, Аксель Дисаси, Нони Мадуэке, Жоау Фелиш и Кристофер Нкунку.



Матч начался довольно неторопливо, а на 10-й минуте нападающий хозяев Лиам Делап выскочил на свидание с Йоргенсеном, протолкнул мяч мимо голкипера гостей и нарвался на фол. Сам же пострадавший реализовал пенальти — 1:0.



Вскоре Делап имел еще один момент, однако на сей раз Йоргенсен отразил мощный удар Лиама с правого края штрафной площади.



"Челси" едва не сравнял счет на 21-й минуте, однако удар Коула Палмера со штрафного пришелся в штангу, а добивание Нкунку было остановлено голкипером.



На 24-й минуте Фелиш ногой с близкого расстояния поразил чужие ворота после заброса Палмера, однако гол не был засчитан из-за подтвержденного VAR офсайда.



"Синие" стали постепенно набирать обороты и усиливать давление, однако "трактористы" сумели удержать свое преимущество до перерыва.



С началом второго тайма "Челси" продолжил штурмовать чужие ворота, но на 53-й минуте нарвался на контратаку. Проникнув в штрафную по левому краю, Делап отдал передачу на Омари Хатчинсона, а тот сместился мимо Дисаси и закатил мяч в ворота — 2:0.



На 77-й минуте появившийся на замену Никлас Джексон не реализовал выход один на один, однако это не имело значения, потому что лайнсмен поднял свой флажок.



В итоге гостям так и не удалось не только уйти от поражения, но и просто размочить счет. Хозяева превосходно сыграли на удержание.



"Ипсвич" только второй раз в этом сезоне сохранил свои ворота на замке. "Челси" давил, имел моменты, но "синих" вновь подвела реализация, как и отсутствие надежности в обороне.



"Ипсвич" — "Челси". Отчет о матче