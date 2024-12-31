Кайл Уолкер ищет новый клуб
Капитан "Манчестер Сити" Кайл Уолкер изучает варианты по смене клуба в январе.
Только на днях появилась информация, что "Сити" уже присматривакет замену для 34-летнего Уолкера, который резко сбавил в этом сезоне.
По информации Daily Mail, Уолкер может покинуть "Сити" уже в следующем месяце. В такой же ситуации находятся Матеуш Нунеш и Джеймс Макати, которые подвели главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу.
Добавим, Уолкер выступает за "Сити" после своего перехода из "Тоттенхэма" в 2017 году, выиграв шесть титулов Премьер-Лиги.
31.12.2024 00:05
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Макати то чем подвел? От него изначально минимум ожиданий было
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