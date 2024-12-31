Кайл Уолкер ищет новый клуб

Капитан "Манчестер Сити" Кайл Уолкер изучает варианты по смене клуба в январе.

Только на днях появилась информация, что "Сити" уже присматривакет замену для 34-летнего Уолкера, который резко сбавил в этом сезоне.



По информации Daily Mail, Уолкер может покинуть "Сити" уже в следующем месяце. В такой же ситуации находятся Матеуш Нунеш и Джеймс Макати, которые подвели главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу.



Добавим, Уолкер выступает за "Сити" после своего перехода из "Тоттенхэма" в 2017 году, выиграв шесть титулов Премьер-Лиги.