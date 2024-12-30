Рефери будут объяснять публике решения VAR в полуфиналах Кубка Лиги

Рефери В четырех полуфинальных матчах Кубка Лиги рефери будут объяснять публике на стадионе свои решения, принятые при вмешательстве VAR.

Еще минувшим летом Премьер-Лига анонсировала, что на определенном этапе зрители будут получать разъяснения по поводу вмешательства VAR.

Соответствующие испытания судейский корпус решил провести в полуфиналах Кубка Лиги, в которых сойдутся "Арсенал" с "Ньюкаслом" и "Тоттенхэм" с "Ливерпулем".

Как сообщает BBC, рефери будет давать комментарий прямо во время игры после похода к монитору или после исправления системой VAR его ошибки.


Метки VAR, Кубок Лиги, рефери

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2024 23:00

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