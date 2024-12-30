Рефери будут объяснять публике решения VAR в полуфиналах Кубка Лиги
В четырех полуфинальных матчах Кубка Лиги рефери будут объяснять публике на стадионе свои решения, принятые при вмешательстве VAR.
Еще минувшим летом Премьер-Лига анонсировала, что на определенном этапе зрители будут получать разъяснения по поводу вмешательства VAR.
Соответствующие испытания судейский корпус решил провести в полуфиналах Кубка Лиги, в которых сойдутся "Арсенал" с "Ньюкаслом" и "Тоттенхэм" с "Ливерпулем".
Как сообщает BBC, рефери будет давать комментарий прямо во время игры после похода к монитору или после исправления системой VAR его ошибки.
30.12.2024 23:00
Просмотров: 110
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: