Де Брюйне не возобновлял переговоры с "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Брюйне заявил, что пока не возобновил переговоры с клубом о своем будущем.

В прошлом месяце Де Брюйне поведал, что поставил переговоры с "Сити" на паузу, чтобы сосредоточиться на возвращении в форму после травмы.



Эти переговоры так и не было возобновлены, несмотря на то, что действующий контракт 33-летнего бельгийца истекает в конце сезона.



"Есть ли какие-нибудь новости насчет моего будущего? Нет. Пока ничего", — приводит слова Де Брюйне The Independent.



Таким образом, уже с января Де Брюйне сможет свободно общаться с зарубежными клубами, в том числе из Саудовской Аравии и МЛС, откуда к Кевину существует серьезный интерес.