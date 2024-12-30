"Тоттенхэм" и "Ньюкасл" интересуются Грилишем

"Тоттенхэм" и "Ньюкасл" проявляют интерес к плеймейкеру "Манчестер Сити" Джеку Грилишу.

Уходящий календарный год сложился печально лично для Грилиша, который в течение последних 12 месяцев не забил ни одного гола за "Сити".



Этот затяжной спад Грилиша длится с прошлого сезона, породив спекуляции о том, что "Сити" может избавиться от игрока, который стоил клубу 100 миллионов фунтов.



По информации Daily Mail, Грилиш может покинуть "Сити" уже в январе. Интерес к 29-летнему англичанину проявляют "Тоттенхэм" и "Ньюкасл".



Правда, помехой к отъезду Грилиша с "Этихад" могут стать высокие трансферная стоимость и зарплата Джека.