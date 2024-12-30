"Челси" интересуется Делапом и Фергюсоном

"Челси" проявляет интерес к нападающим Лиаму Делапу из "Ипсвича" и Эвану Фергюсону из "Брайтона".

В этом сезоне основным нападающим "Челси" является Николас Джексон, и "синие" вполне довольны игрой 23-летнего сенегальца, который забил девять голов в Премьер-Лиге.



Однако "Челси" все равно хочет обзавестись еще одним форвардом, который разделит бомбардирское бремя с Джексоном и не позволит Николасу расслабиться.



По информации talkSPORT, "Челси" имеет давний интерес к Фергюсону, а также "синие" неоднократно просматривали Делапа в этом сезоне.



Заполучить того или другого в январе будет чрезвычайно сложно. "Брайтон" по-прежнему оценивает Фергюсона в 80-100 миллионов фунтов. хотя Эван и забил лишь один гол в этом сезоне Премьер-Лиги, а Делап является ключом к надеждам "Ипсвича" избежать вылета в Чемпионшип.