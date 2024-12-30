МЮ не удается склонить Майну и Гарначо к новым контрактам
У "Манчестер Юнайтед" возникли затруднения в переговорах с полузащитником Кобби Майну и вингером Алехандро Гарначо о новых контрактах.
Майну и Гарначо являются одними из самых низкооплачиваемых игроков "Юнайтед", хотя обоим главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим отводит ключевую роль в своих планах на будущее.
Однако Аморим не сможет строить свою команду вокруг 19-летнего Майну и 20-летнего Гарначо, пока те не подпишут новые долгосрочные контракты с клубом.
По информации Daily Mail, переговоры с обоими игроками складываются тяжело. В данный момент неясно, в чем состоят разногласия сторон.
30.12.2024 19:00
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