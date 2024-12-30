МЮ не удается склонить Майну и Гарначо к новым контрактам

У "Манчестер Юнайтед" возникли затруднения в переговорах с полузащитником Кобби Майну и вингером Алехандро Гарначо о новых контрактах.

Майну и Гарначо являются одними из самых низкооплачиваемых игроков "Юнайтед", хотя обоим главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим отводит ключевую роль в своих планах на будущее.



Однако Аморим не сможет строить свою команду вокруг 19-летнего Майну и 20-летнего Гарначо, пока те не подпишут новые долгосрочные контракты с клубом.



По информации Daily Mail, переговоры с обоими игроками складываются тяжело. В данный момент неясно, в чем состоят разногласия сторон.