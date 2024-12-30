19-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей понедельника
В понедельник, 30 декабря, тремя поединками продолжится 19-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
АСТОН ВИЛЛА — БРАЙТОН 22:45
"Астон Вилла" проиграла пять из девяти последних матчей Премьер-Лиги, хотя до этого — только один из девяти. "Байтон" не знает побед уже шесть поединков чемпионата кряду (4 ничьи, 2 поражения). "Вилланы" одержали восемь побед в девяти последних домашних встречах с "чайками" в высшем дивизионе, включая 6:1 в начале прошлого сезона.
Нападающий "Виллы" Джон Дуран, удаленный против "Ньюкасла", приступает к трехматчевой дисквалификации. Мэтти Кэш не сыграет из-за перебора желтых карточек. После травмы задней поверхности бедра может вернуться Джейкоб Рэмси.
"Брайтону" нужно оценить состояние Адама Уэбстера, Ферди Кадиоглу, Матса Виффера и Джека Хиншелвуда. Данни Уэлбек остается в лазарете.
ИПСВИЧ — ЧЕЛСИ 22:45 Онлайн-трансляция Прогноз
"Ипсвич" стал только пятой в истории командой, не сумев выиграть ни одного из 10 первых домашних матчей в сезоне Премьер-Лиги. "Челси" набрал 20 очков на выезде в этой кампании английского первенства — больше всех наравне с "Ливерпулем". "Трактористы" одержали лишь одну победу в 19 последних встречах с "синими" во всех соревнованиях — 1:0 дома в Премьер-Лиге в августе 1993.
Капитан "Ипсвича" Сэм Морси возвращается после дисквалификации. Массимо Луонго пока не оправился после болезни. Аксель Туанзебе, Джордж Херст и Чидози Огбене по-прежнему травмированы.
Полузащитник "Челси" Ромео Лавиа пока не залечил заднюю поверхность бедра.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — НЬЮКАСЛ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Манчестер Юнайтед" может оформить три домашних поражения подряд в чемпионате впервые с февраля 1979. "Ньюкасл" выиграл все четыре последних поединка во всех соревнованиях с общим счетом 14:1. "Красные дьяволы" потерпел лишь одно поражение в 39 последних домашних встречах с "сороками" в чемпионате — 0:1 в декабре 2013.
Полузащитники "Юнайтед" Бруну Фернандеш и Мануэль Угарте дисквалифицированы. Виктор Линделеф, Люк Шоу и Мейсон Маунт травмированы.
Защитник "Ньюкасла" Тино Ливраменто оправился после болезни. Ник Поуп, Джамаал Ласселлс, Эмиль Крафт и Каллум Уилсон пока не готовы покинуть лазарет.
30.12.2024 18:00
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ЭЛИТА:
Манчестер Юнайтед: 13 апл 2 лч
Манчестер Сити: 8 апл 1 лч
Челси: 5 апл 2 лч
СЕРЕДНЯКИ:
Ливерпуль: 1 апл 2 лч
Арсенал: 3 апл 0 лч
База, основа, фундамент.
(ответить)
Залупулю! Это подарок вам на Новый Год - матч вашего любимого клуба. Открывайте новогоднее шестидолларовое, дагестанское винишко, накрывайте стол продуктами из подземки, настраивайте ваши пузатые совсковские телевизоры, да выпучивайте свои ипла пререндеров в 4к. Сегодня вечер чистого наслаждения.
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руские пенсионеры уже стреляют друг в друга за еду
руский дилд ждал автобус и ел беляш, к нему подошел другой руский дилд и попросил поделиться беляшом. дилд отказал дилду, на что второй дилд ударил первого дилда по ноге и выстрелил из травмата в ебало
дилда стрелка задержали прохожие, а подстреленного увезли в больницу
русня уже оскотинилась и за еду убивает сограждан.
дилды должны смотреть на московское метро и слушать соловьева как хохлы скоро замерзнут и умрут от голода)))
покажите подобное в Украине
русня, шо с ебалом?
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ИМПЕРАТОРСИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ
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