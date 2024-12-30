19-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей понедельника

В понедельник, 30 декабря, тремя поединками продолжится 19-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — БРАЙТОН 22:45



"Астон Вилла" проиграла пять из девяти последних матчей Премьер-Лиги, хотя до этого — только один из девяти. "Байтон" не знает побед уже шесть поединков чемпионата кряду (4 ничьи, 2 поражения). "Вилланы" одержали восемь побед в девяти последних домашних встречах с "чайками" в высшем дивизионе, включая 6:1 в начале прошлого сезона.



Нападающий "Виллы" Джон Дуран, удаленный против "Ньюкасла", приступает к трехматчевой дисквалификации. Мэтти Кэш не сыграет из-за перебора желтых карточек. После травмы задней поверхности бедра может вернуться Джейкоб Рэмси.



"Брайтону" нужно оценить состояние Адама Уэбстера, Ферди Кадиоглу, Матса Виффера и Джека Хиншелвуда. Данни Уэлбек остается в лазарете.



ИПСВИЧ — ЧЕЛСИ 22:45 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ипсвич" стал только пятой в истории командой, не сумев выиграть ни одного из 10 первых домашних матчей в сезоне Премьер-Лиги. "Челси" набрал 20 очков на выезде в этой кампании английского первенства — больше всех наравне с "Ливерпулем". "Трактористы" одержали лишь одну победу в 19 последних встречах с "синими" во всех соревнованиях — 1:0 дома в Премьер-Лиге в августе 1993.



Капитан "Ипсвича" Сэм Морси возвращается после дисквалификации. Массимо Луонго пока не оправился после болезни. Аксель Туанзебе, Джордж Херст и Чидози Огбене по-прежнему травмированы.



Полузащитник "Челси" Ромео Лавиа пока не залечил заднюю поверхность бедра.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — НЬЮКАСЛ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Юнайтед" может оформить три домашних поражения подряд в чемпионате впервые с февраля 1979. "Ньюкасл" выиграл все четыре последних поединка во всех соревнованиях с общим счетом 14:1. "Красные дьяволы" потерпел лишь одно поражение в 39 последних домашних встречах с "сороками" в чемпионате — 0:1 в декабре 2013.



Полузащитники "Юнайтед" Бруну Фернандеш и Мануэль Угарте дисквалифицированы. Виктор Линделеф, Люк Шоу и Мейсон Маунт травмированы.



Защитник "Ньюкасла" Тино Ливраменто оправился после болезни. Ник Поуп, Джамаал Ласселлс, Эмиль Крафт и Каллум Уилсон пока не готовы покинуть лазарет.