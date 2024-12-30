Дансо — цель номер один "Вулверхэмптона" на январь
"Вулверхэмптон" определил центрального защитника "Ланса" Кевина Дансо своей приоритетной целью на зимнее трансферное окно.
"Вулверхэмптон" до сих пор не восполнил потерю своего капитана Макса Килмена, который минувшим летом был продан в "Вест Хэм" за 40 миллионов фунтов.
В 19 первых матчах этого сезона Премьер-Лиги "волки" пропустили 42 гола, что является худшим результатом в дивизионе наравне с "Лестером".
Как сообщает Sky Sports, "Вулверхэмптон" может купить сразу двух центральных защитников в январе, но особенно "волки" хотят 26-летнего Дансо.
Дансо уже знаком с Премьер-Лигой, проведя в "Саутгемптоне" сезон 2019/20 на правах аренды из "Аугсбурга".
В 2021 году Дансо перешел в "Ланс", где заиграл на высоком уровне, также проявив себя с лучшей стороны в сборной Австрии.
30.12.2024 17:00
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